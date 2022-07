Joe Biden hat Corona – wohl mit milden Symptomen

US-Präsident Joe Biden wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Weiße Haus teilt mit, er habe milde Symptome und befinde sich in Isolation.

Mehr als zwei Jahre lang konnte er eine Infektion vermeiden. Jetzt wurde US-Präsident Joe Biden bei einem Routinetest positiv auf das Coronavirus getestet. Er befinde sich seitdem in Isolation im Weißen Haus und arbeite von dort, teilte Pressesprecherin Karine Jean-Pierre mit. Der 79-Jährige habe nur milde Symptome. Aus Gründen der Transparenz werde das Weiße Haus täglich über den Gesundheitszustand des Präsidenten berichten.

Der US-Präsident bekommt wohl das Medikament "Paxlovid" verabreicht, das die Schwere der Krankheit minimieren soll. Laut Bidens Leibarzt, Kevin O’Connor, sind die bisherigen Symptome Erschöpfung, eine laufende Nase und hin und wieder ein trockener Husten. Biden ist doppelt geimpft und wurde bereits zweimal geboostert.

Ende März erhielt Joe Biden vor laufenden Kameras eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Foto: Patrick Semansky, dpa

Biden gehört zur Risikogruppe

Aufgrund seines hohen Alters ist die Sorge um den Präsidenten groß. Mit seinen 79 Jahren gehört Biden den Risikogruppen an. Sollte er durch die Krankheit unfähig sein, seine Aufgaben als Präsident der USA zu erfüllen oder sogar an dem Virus sterben, müsste die Vizepräsidentin Kamala Harris einspringen. Die 57-Jährige war selbst erst im April positiv getestet worden.

Die Zahl der Corona Fälle in den USA ist in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. Auch viele ranghohe Politiker vermelden aktuell Infektionen. Bei wem Joe Biden sich angesteckt haben könnte, ist unklar. Er hatte noch am Tag zuvor einen Besuch im Bundesstaat Massachusetts abgehalten. Alle Kontaktpersonen des Präsidenten wurden informiert.