Corona-Pandemie

19:42 Uhr

Neue Test-Regelung: Kassenärzte warnen Lauterbach vor Chaos

Mittlerweile nur noch für bestimmte Personengruppen kostenlos: Eine Frau wird in einem Testzentrum auf das Coronavirus getestet.

Corona-Tests gibt es in Deutschland nur noch in Ausnahmen kostenlos. Doch die Umstellung bringt die Kassenärzte ins Schwitzen. Sie wenden sich direkt an Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Von Marcus Giebel