Corona-Pandemie

Alterspsychiatrie während Corona: "Die Patienten dachten, sie kämen in das Todeszimmer"

Station 3051, Alterspsychiatrie des psychiatrischen Landeskrankenhauses Zwiefalten: ein Ort, der selten in den Blick gerät. Hier betreuen sie Menschen, die älter als 65 Jahre und psychisch erkrankt sind, an Demenz zum Beispiel oder an Depression.

Plus In der Alterspsychiatrie in Zwiefalten verstärkt die Erschöpfung der einen die Verwirrung der anderen. Was macht eine Pandemie mit denen, die sie nicht verstehen?

Von Helena Weise

Noch ist es dunkel in den Zimmern auf Station 3051, noch ist es der Schlaf, der den Geist in Vergessen wiegt. Der beißende Geruch nach Desinfektionsmittel verheimlicht Schweiß und Urin. Katharina Vogt* bindet ihre langen Haare zu einem Zopf, zieht die Schlaufen der Schutzmaske über ihre Ohren. Das strahlende Weiß betont die Schatten unter ihren Augen. Ihre Schicht beginnt, acht Stunden, nach deren Ablauf Vogt keine Kraft mehr für den Rest des Tages haben wird.

