Aufarbeitung mangelhaft – Deutschland hat Corona weder aufgearbeitet noch daraus gelernt

Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn hat in den Corona-Jahren Milliarden für den Kauf von Schutzmasken ausgegeben. Das wird ihm heute übel ausgelegt. Richtig ist an den Vorwürfen, dass der Staat bereit war, Masken zu Mondpreisen zu beschaffen. Es gab zumindest anfangs schlichtweg zu wenige für den Bedarf einer globalen Pandemie. In der Politiker-Logik hat der CDU-Mann damals richtig gehandelt: Was hätte ihm geblüht, wenn er nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt hätte, um Masken zu besorgen und die Krankenhäuser über Wasser zu halten? Der Wert des Lebens stand damals tatsächlich über dem Wert des Geldes.

Deutschland verweigert sich den Lektionen der Corona-Pandemie

Gravierender als die zu viel ausgegebenen Milliarden, die im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen an Wirtschaftshilfen klein ausfallen, waren andere Entscheidungen in der Pandemie. Das einsame Sterben in den Altenheimen, das gegenseitige Anschwärzen, der verunglückte Impfzwang für medizinisches Personal, das lange Schließen der Schulen, das Sperren von Spielplätzen. Hierüber muss in einem breiten gesellschaftlichen Austausch geredet werden. Und die an den Spätfolgen einer Infektion Leidenden brauchen mehr Unterstützung. Die Aufarbeitung der Pandemie ist bislang mangelhaft erfolgt, maßgebliche Politiker fürchten eine öffentliche Abrechnung. Mangelhaft ist ebenso die Vorbereitung auf die nächste Pandemie. Schutzausrüstung, Medikamente und Masken werden weiter nicht im großen Stil vorgehalten, es fehlt an Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa. Falls das nächste Mal ein Virus zuschlägt, wird der Staat wieder zu Mondpreisen einkaufen.