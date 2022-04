Die Impfpflicht bleibt bei Bürgern umstritten

Die Debatte läuft seit Monaten. Doch eine Umfrage zeigt: Die Bürgerinnen und Bürger sind genauso unentschlossen wie viele Bundestagsabgeordnete.

Kommt die Corona-Impfpflicht oder nicht? Am Donnerstag entscheidet der Bundestag nach monatelanger Debatte, vier Vorschläge liegen vor – die Bandbreite reicht dabei von einer generellen Ablehnung der Impfpflicht bis hin zu einer Impfpflicht für Über-60-Jährige. Bei der Abstimmung reicht eine einfache Mehrheit. Es müssen also nicht mindestens 369 aller 736 Abgeordneten dafür stimmen, sondern es wäre genug, wenn von den anwesenden Parlamentariern mehr mit Ja als Nein stimmen.

Das sind die Lehren der Wissenschaftler zur Impfpflicht

Das Ringen vieler Parlamentarier um eine klare Haltung spiegelt sich auch in der Bevölkerung wider, wie eine Untersuchung der Freien Universität Berlin zeigt. Zwar sprechen sich viele Ältere und Angehörige von Risikogruppen für eine Impfpflicht aus. Doch in der Gesamtbevölkerung sind Skepsis und Vorbehalte groß. Vier Erkenntnisse ziehen die Wissenschaftler aus ihrem Projekt: „Erstens hat die Zustimmung zu einer allgemeinen Corona-Impfpflicht im Verlauf des Jahres 2021 zugenommen“, schreibt die Gruppe um den Wahlforscher Thorsten Faas.

Zweitens gebe es trotzdem bis zum Jahresende in der Bevölkerung keine Einigkeit zur Frage, ob eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden sollte oder nicht. Drittens bestehe diese Uneinigkeit selbst innerhalb der Anhängerschaft von Parteien – einzig das AfD-Lager lehnt die Impfpflicht fast einhellig ab. „Viertens erweist es sich als grundsätzlich schwierig zu erklären, wer für oder gegen die Einführung einer Impfpflicht ist“, so die Wissenschaftler – es gibt also keine klar zuordenbaren Lager.

