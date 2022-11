Die Impfzentren schließen: Brauchen wir sie wirklich nicht mehr?

Zum Ende des Jahres werden in Bayern alle Impfzentren geschlossen. Rund 14 Millionen Spritzen wurden dort in den vergangenen knapp zwei Jahren verabreicht. Eine Geschichte über einstiges Schlangestehen und nunmehr leere Räume.

Der Kleber ist zäh. Aber irgendwie passt das. Denn zäh waren die vergangenen zweieinhalb Corona-Jahre schließlich auch. Und so vehement, wie sich das Virus wehrt, wieder zu verschwinden, will auch der Klebestreifen einfach nicht abgehen. Da ist Geduld gefragt – mal wieder.