Experte zu Corona-Variante: Impfung nicht wegen Omikron aufschieben

Aktuelle Impfstoffe wirken gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron offenbar weniger. Mit der Impfung und dem Booster sollte man dennoch nicht auf die Anpassung der Impfstoffe warten.

Mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie wirft die neue Variante Omikron Fragen auf. Viele Menschen sind verunsichert: Sollte man sich jetzt impfen lassen oder boostern, obwohl die aktuellen Impfstoffe nicht so gut gegen die Omikron-Variante wirken?

Eine dritte Impfung ist sinnvoll und nötig - auch wegen der Omikron-Variante

Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, betont in einem Interview im Deutschlandfunk, dass Booster-Impfungen generell den Impfschutz deutlich erhöhen. Denn der Impfschutz vor der Infektion lasse mit der Zeit nach. Mit der Auffrischung sei man dann wieder besser vor Ansteckung geschützt und auch davor, das Virus weiterzugeben. Das zeige eine neue Studie. Eine dritte Impfung hält er daher für notwendig.

Watzl sagt über neue Erkenntnisse zur Omikron-Variante im Deutschlandfunk, dass Omikron den Antikörpern, die Impfstoffe erzeugen, mehr entgeht als alle bisher bekannten Varianten. Wer zweimal geimpft sei, habe deshalb wahrscheinlich kaum einen Schutz mehr vor der Infektion. Mit der Booster-Impfung steige der Antikörperspiegel wieder und damit werde der Schutz gegen Omikron wieder stärker.

Empfehlung des Immunologen: nicht wegen Omikron mit der Impfung oder dem Booster warten

Noch ist in Deutschland die Delta-Variante des Coronavirus dominant. Carsten Watzl, der als Professor für Immunologie an der Universität Dortmund lehrt, rechnet aber damit, dass Omikron bis zum Jahresende, spätestens im neuen Jahr die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird.

Biontech hat bereits angekündigt, dass es wohl bis März dauern wird, bis der Impfstoff an die neue Variante angepasst werden kann. Watzl empfiehlt dennoch, nicht erst auf den angepassten Impfstoff im Frühjahr zu warten. Denn auch die aktuellen Impfstoffe schützten ja bereits gegen Omikron. Zudem habe man es in Deutschland aktuell vor allem noch mit Delta zu tun und dagegen schützten die Impfstoffe sehr gut.

Auch Christian Drosten wirbt auf Twitter dafür, Impfungen nicht ins Frühjahr hinein aufzuschieben. Im Moment sei eine Dreifachimpfung der beste Schutz. "Nicht warten, sondern boostern." (mmhe)