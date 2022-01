Gesundheitsminister Holetschek fordert schnellere Entscheidung über Impfpflicht

Exklusiv Die Debatte zieht sich womöglich bis Mai hin. Das ist dem CSU-Politiker viel zu spät. Er zeigt sich aber offen, über eine Befristung der Impfpflicht zu diskutieren.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Bundesregierung aufgefordert, die Entscheidung über eine Corona-Impflicht schneller voranzutreiben. „Wir müssen diese Diskussion endlich konkret und vor allem zielorientiert führen und dürfen keine Zeit mehr verlieren“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion.

„Wenn die Berliner Ampel aktuell die Erwartungen an schnelle Entscheidungen schon wieder bremst, bevor die Diskussion überhaupt begonnen hat, zeigt dies ein grundsätzliches Problem der Politik auf: Eine Pandemie bekämpft man mit Pragmatismus, nicht mit Bürokratie“, kritisierte Holetschek.

Er zeigte sich zugleich bereit dafür, offen über die Ausgestaltung einer Impfpflicht zu debattieren: „Ich bin überzeugt davon, dass eine Impfpflicht in Deutschland der schnellste Weg aus der Pandemie ist. Aber wir tun gut daran, offen zu bleiben für Diskussionen, in welcher Form diese am sinnvollsten wäre.“ Möglich sei eine zeitliche Befristung, zum Beispiel auf zwei Jahre. Ebenso denkbar sei es, die Impfpflicht nur für die besonders gefährdeten Altersgruppen einzuführen.

Holetschek: "Durch Zaudern und Zögern bekommen wir kein schnelleres Pandemieende."

Grundsätzlich beklagte Holetschek das fehlende Tempo im Kampf gegen Corona: „Ich wünsche mir hierzulande manchmal einfach mehr Mut, der uns nicht nur bei der Bekämpfung der Pandemie, sondern auch insgesamt weiterbringen würde. Wir müssen wichtige Entscheidungen zügiger treffen und dann auch umsetzen. Durch Zaudern und Zögern werden wir kein schnelleres Pandemieende bekommen.“

Der bayerische Gesundheitsminister sieht die Pandemiebekämpfung als Wettbewerb mit dem Virus. „Diesen Wettbewerb können wir nur dann schnell gewinnen, wenn wir auch den Anteil an Geimpften und Immunen schneller steigern, als dies aktuell der Fall ist.“

Bayerns FDP-Chef Martin Hagen äußerte Verständnis für das Zögern der Ampel-Koalition. „Die Impfpflicht wäre ein Eingriff in das Recht am eigenen Körper, der sehr gut begründet sein müsste. Das Argument des Herdenschutzes greift nicht, weil auch Geimpfte das Virus weitertragen können. Und mit dem Ziel, eine Überlastung der Krankenhäuser abzuwenden, lässt sich allenfalls eine Impfpflicht ab 50 begründen, denn die Jüngeren spielen auf den Intensivstationen kaum eine Rolle“, sagte Hagen unserer Redaktion.

Der Liberale fügte hinzu: „Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche altersabhängige Lösung im Bundestag mehrheitsfähig wäre.“ Es sei jedenfalls richtig, dass diese Abstimmung als Gewissensentscheidung und erst nach gründlicher Debatte erfolge. „Das Thema eignet sich nicht für parteitaktische Spielchen“, sagte Hagen.