Intensivmediziner Karagiannidis blickt trotz Corona zuversichtlich ins neue Jahr

Exklusiv Christian Karagiannidis, Leiter des Divi-Intensivregisters, sieht etwas Licht am Ende des Corona-Tunnels. Worauf er für das kommende Jahr hofft.

Trotz aller Negativ-Nachrichten blickt Christian Karagiannidis, Leiter des Divi-Intensivregisters, zuversichtlich auf das neue Jahr. „Ich sehe ein bisschen Licht am Ende des Tunnels“, sagte er unserer Redaktion. „Ich hoffe, wenn genug Menschen die Grundimmunisierung haben, wird das Virus irgendwann endemisch.“

Karagiannidis warnt vor Personal-Engpässen in den Kliniken durch Omikron

Karagiannidis stellt sich angesichts der Omikron-Variante des Coronavirus auf Personalausfälle in den Kliniken im Land ein. Noch mehr als die Angst vor vollen Intensivstationen treibe ihn die Sorge um, dass das ohnehin ausgedünnte Klinikpersonal durch Corona-Infektionen und Quarantäne noch mehr dezimiert werde, betonte der Kölner Mediziner.

Die Kontaktbeschränkungen, die in der kommenden Woche gelten sollen, findet Karagiannidis gut. Der Intensivmediziner, der auch Mitglied des Expertenrats der Regierung ist, hätte sich allerdings eine Art Stopp-Szenario bei stark steigenden Corona-Zahlen gewünscht. „Wenn die Zahlen am 28. Dezember plötzlich in die Höhe schießen, dann müssen wir reagieren können“, sagt er.

Lesen Sie dazu auch