Krankenkassen: Papiermangel wird zum Problem für die Impfpflicht

Papiermangel könnte zu Problemen bei der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht führen. Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen fehlt Papier für Informationsschreiben.

Dass die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland eine Corona-Impfpflicht nicht überwachen wollen, haben sie vor geraumer Zeit schon einmal verkündet. Sie sorgen sich um das Vertrauensverhältnis zu ihren Versicherten. Nun führt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) ein weiteres, recht überraschendes Argument an: Papiermangel.

Papiermangel in Europa wird zum Problem bei der Impfpflicht

In Stellungnahmen zu zwei Impfpflicht-Gesetzentwürfen heißt es, in Europa herrsche „akuter Papiermangel“. Daher fehle derzeit das Material „für die rund 120 Millionen Schreiben“ zur Information der Versicherten. Die vorgesehene Frist für dieses Anschreiben sei außerdem „organisatorisch nicht zu erfüllen“. Schon allein die notwendige europaweite Ausschreibung der Druckaufträge würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Ein weiteres überraschendes Argument: Die Krankenkassen hätten nicht immer die aktuellen Adressdaten ihrer Versicherten, um sie „sicher zu erreichen“.

In einer Expertenanhörung im Bundestag wurden am Montag die verschiedenen Vorschläge für eine Impfpflicht erörtert. Im April soll darüber abgestimmt werden. GKV-Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer sah sich noch am Montag zu der Stellungnahme genötigt, dass sich der Verband nicht gegen die Impfpflicht ausgesprochen, sondern nur auf praktische Probleme bei der Umsetzung hingewiesen habe.

