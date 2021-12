EU-Arzneimittelbehörde macht Weg frei für Novavax-Impfstoff

Alle bisher verwendeten Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Es enthält keiner lebende Viren, somit sind es Totimpfstoffe.

Auch Totimpfstoffe helfen nur bedingt gegen Mutationen.

Die Totimpftsoffe haben teilweise einen deutlich niedrigeren "Wirkungsgrad".

Vieler der "Totimpfstoffe" werden übrgens mittels Gentechnik hergestellt .... und enthalten zudem noch viele Zusatzstoffe, damit sie überhaupt wirken.

Und mRNA ist nicht DNA. Das was die mRNA-Impfstoffe machen, passiert täglcih in unseren Körper. Bei einer Erkältung hundertfach .... und bis jetzt ist niemanden der erkältet. Wer Angst vor Genmutationen in seinem Körper hat, sollte Alkohol, Tabak, viele Lebensmittel, Rötgen, .... usw meiden. Uns selbst dann gibt es ein nicht niedriges Risiko. Gott sei Dank, sonst gäbe es uns nicht (Evolution). mRNA spielt dabei aber keine Rolle. Die 10 bis 15 % Virusanteil in unserem menschlichen Erbgut haben wir DNA-Viren zu verdanken und nicht mRNA-Viren wie Covid.

Melden Permalink