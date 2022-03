Corona-Pandemie

Österreich lockert – trotz Rekord-Infektionszahlen

Plus Die Rücknahme von praktisch allen Schutzmaßnahmen seit Anfang März heizt die Omikron-Welle in Österreich an. Dennoch wird weiter gelockert.

Von Werner Reisinger

Wieder einmal ist Österreich Spitzenreiter – in negativer Hinsicht, und das gleich zweifach. Fast nirgendwo in Europa gibt es aktuell so viele Corona-Infektionen und so viele, die aufgrund einer Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen.

