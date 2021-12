Omikron breitet sich aus: Soll ich mit dem Boostern lieber warten?

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die jetzigen Impfstoffe schlechter auf die Omikron-Variante anspringen. Das raten Experten.

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist bereits in mindestens 57 Ländern nachgewiesen worden, auch im Landkreis Augsburg gibt es einen ersten Fall. Die rasche Ausbreitung bereitet Experten Sorge – vor allem, weil erste Studien darauf hindeuten, dass die Wirkung der Impfstoffe herabgesetzt wird. Zwar arbeitet das Pharma-Unternehmen Biontech bereits an einer Anpassung seines Vakzins, doch das kommt wohl frühestens im März auf den Markt. Sollen zweifach Geimpfte also besser mit der Booster-Impfung bis dahin warten? Die Antwort von Experten ist eindeutig.

Wirkung : Eine Booster-Impfung senkt grundsätzlich das Risiko, an Covid-19 zu erkranken oder zu sterben, deutlich. Das zeigen zwei neue israelische Studien. Beide beziehen sich auf den mRNA-Impfstoff von Biontech / Pfizer . Experten halten das Ergebnis aber für übertragbar auf andere Impfungen. Über den Schutz vor Omikron geben die Studien keine Auskunft, weil sie einen Zeitraum vor der Entdeckung der neuen Variante betrachten. Biontech selbst geht davon aus, dass sein Wirkstoff gegen Omikron schwächer wirkt als gegen die Delta-Variante – dass eine Booster-Impfung den Schutz aber auf jeden Fall erhöht. Darauf deutet auch eine Untersuchung von Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt hin.

2G-Status nur noch nach Booster-Impfung

2G-Status : Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Wichtigkeit der Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen die neue Corona-Variante Omikron unterstrichen. "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde“, sagte der SPD-Politiker im heute-journal . Wenn die Omikron-Variante Deutschland flächendeckend erreichen würde, könnte das nach Lauterbachs Worten Auswirkungen darauf haben, wer als vollständig geimpft gilt. "Wenn wir tatsächlich die Omikron-Welle hier in Deutschland hätten, dann wäre 2G dann erreicht, wenn man quasi die dritte Impfung hat“, so Lauterbach . Man könne mit zwei Impfungen dann nicht davon ausgehen, vollständig geschützt zu sein. 2G bedeutet, dass genesene und vollständig geimpfte Menschen Zutritt zu Einrichtungen haben. Stand Donnerstag hatten 16,6 Millionen Menschen die Auffrischungsimpfung erhalten - das entspricht 20 Prozent der Bevölkerung.

Deutschland weist Übersterblichkeit auf

Sterblichkeit: Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt - zu diesem Befund kommt das Statistische Bundesamt nach der Auswertung der Sterbefallstatistik seit Beginn der Pandemie. "Von März 2020 bis Mitte November 2021 sind in Deutschland mehr Menschen verstorben, als unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre“, sagte der Vizepräsident des Amtes, Christoph Unger . 2020 starben fünf Prozent mehr Menschen als 2019. Allein aufgrund der Alterung der Bevölkerung wäre nur ein Anstieg der Sterbefallzahlen um zwei Prozent zu erwarten gewesen. Betrachtete man die ersten zwölf Monate der Pandemie - März 2020 bis Februar 2021 - starben sogar 7,5 Prozent mehr Menschen als im Vorjahreszeitraum. (mit dpa)

