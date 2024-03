Virologe Streeck wirft Politik mangelnden Willen zur Aufarbeitung der Pandemie vor

Exklusiv Es sei wichtig, Lehren aus den Corona-Lockdowns zu ziehen, sagt der Virologe Hendrik Streeck. Das Interesse sei bei den meisten Parteien allerdings gering.

Vier Jahre nach den ersten Corona-Lockdowns in Deutschland hat der Virologe Hendrik Streeck den Parteien einen mangelnden Willen zur Aufarbeitung ihrer damaligen Pandemiepolitik vorgeworfen. „Eine Aufarbeitung hat nicht stattgefunden“, sagte Streeck unserer Redaktion.

Es gehe dabei nicht darum, mit dem Finger auf Fehler zu zeigen, „sondern darum, zu lernen, damit wir in der Zukunft krisensicherer sind“, betonte Streeck. „Aber mein Eindruck ist, dass das politische Interesse an einer Aufarbeitung bei den meisten Parteien relativ gering ist“, kritisierte er.

Virologe Streeck: "Politik hat sich hinter der Wissenschaft versteckt"

Es sei jedoch nach wie vor wichtig, zu verstehen, was gut und was schlecht gelaufen sei, um daraus Lehren zu ziehen, betonte der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. „Der größte Fehler seit Beginn der Pandemie an war, dass wir es nicht geschafft haben, den Facettenreichtum der notwendigen Expertise darzustellen und zu kommunizieren“, betonte Streeck.

Von Anfang an hätten deutlich mehr Soziologen, Psychologen, Wirtschaftsexperten, Juristen, Hygieniker, vielleicht sogar Philosophen beraten müssen. „Die Politik hat sich viel zu oft hinter der Wissenschaft versteckt“, kritisierte der Bonner Professor. Es müsse aber darum gehen, politische Entscheidungen in der Abwägung unterschiedlicher Expertisen zu treffen.

Der Virologe arbeitet nach eigenen Angaben derzeit an einem Buch über die Pandemie, das den Titel „Nachbeben“ tragen solle. (AZ)

