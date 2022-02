Inzidenz in Deutschland sinkt: Gibt es Grund für Optimismus?

Mehrere Tage in Folge sinkt die Inzidenz in Deutschland. Ein Hoffnungsschimmer, dass die Pandemie bald endet? Wie Experten die Lage einschätzen.

Die bundesweite Corona-Inzidenz sinkt weiter: Am Dienstag liegt sie laut Robert-Koch-Institut bei 1437,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Auch in Bayern sinkt die Inzidenz. Doch ist das nun ein Grund zum Aufatmen – oder doch die Ruhe vor dem Sturm?

Welche Gründe können für die sinkende Inzidenz verantwortlich sein?

Es gibt mehrere mögliche Gründe, warum die Inzidenz nun schon mehrere Tage hintereinander sinkt. Einer davon ist organisatorisch bedingt: Er könnte eine Folge des überlasteten Melde- und Testsystems sein.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erklärt auf seiner Internetseite: "Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen im Zuge der Omikron-Welle und der damit einhergehenden Überlastung der Gesundheitsämter ist derzeit von einem aktuell stärkeren Meldeverzug bei den Meldezahlen sowie größeren Schwankungen aufgrund vermehrter nachträglicher Datenkorrekturen auszugehen."

Auch der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing Clemens Wendtner erklärte der Deutschen Presse-Agentur: "Den aktuellen Rückgang in den Zahlen würde ich auf Meldeverzug und die limitierten Kapazitäten bei PCR-Tests zurückführen."

Eine Rolle könne ebenfalls spielen, dass Betroffene, deren Selbst- oder Schnelltest positiv war, keinen PCR-Test zur endgültigen Abklärung machen ließen. Diese Fälle tauchten dann nicht in der Statistik auf.

Ist die sinkende Inzidenz dennoch ein Wendepunkt in der Corona-Krise?

Der Verein "Akkreditierte Labore in der Medizin" erklärte im Gespräch mit unserer Redaktion, bundesweit sei die Auslastung der Labore im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Auch in Bayern, wo die Auslastung in der Woche vom 7. bis 13. Februar bei 88 Prozent liege. Spricht das für eine Entspannung der Lage?

Etwas aus dem Rückgang der Tests abzuleiten, sei wie in einer Glaskugel zu lesen, sagte Referent Axel Oppold-Soda unserer Redaktion. "Im Moment sieht es zumindest gut aus, man kann also in Bezug auf Öffnungsperspektiven hoffnungsvoll sein. Das setzt aber voraus, dass die Hygieneregeln eingehalten werden."

Sinken die Zahlen in der kommenden Woche weiter, könne man genauere Aussagen treffen. Der Verein fasst die Lage so zusammen: "Leichter Rückgang an PCR-Tests – Labore geben aber noch keine Entwarnung!"

Führen die sinkenden Inzidenz-Zahlen nun zu Lockerungen?

Der Expertenrat der Bundesregierung schreibt in seiner sechsten Stellungnahme vom 13. Februar: "Eine Plateaubildung und ein nachfolgender Abfall für die Omikron (BA.1) Welle ist aber in den kommenden Wochen zu erwarten. Für diesen Zeitpunkt ist es wichtig, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und diese Schritte verständlich zu kommunizieren."

Am Mittwoch werden sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, um weitere Maßnahmen zu erarbeiten. (AZ mit dpa)