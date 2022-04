Warum gehen die Gegner der Corona-Maßnahmen noch immer auf die Straße?

Plus Keine Impfpflicht, keine Maskenpflicht, keine 3G-Regelung. Die Querdenken-Bewegung wendet sich neuen Themen zu. Ein Experte fürchtet, dass die Proteste sich radikalisieren.

"Die Impfpflicht hat diese Woche keine Mehrheit bekommen", ruft Michaela Königsberger der Menge zu. "Das ist sicherlich ein Erfolg. Ein kleiner Teilerfolg." Königsberger ist Vorsitzende des Bürgerforums Schwaben, das Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen organisiert. Sie trägt ein schwarzes Outfit, graue Mütze, Sonnenbrille. Königsberger und ihre Anhänger haben sich am Samstag nahe des Augsburger Hauptbahnhofs getroffen. Die Menschen jubeln, sie pfeifen und applaudieren. Aber sie sind nicht gekommen, um zu feiern. Zumindest nicht vornehmlich. Sie wollen demonstrieren. Fragt sich nur: Wogegen eigentlich? Die Maske muss kaum noch getragen werden, die Impfpflicht ist demokratisch gescheitert und im Mai sollen die Tests an den Schulen fallen. Wenig zu spüren von einer vermeintlichen Corona-Diktatur.