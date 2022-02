Wie das Coronavirus das Studieren verändert hat

Plus Zwischen Online-Lehre, Hybrid-Vorlesungen und Einsamkeit: Wie geht es Studierenden nach zwei Jahren Corona und wie wird das Unileben nach der Pandemie aussehen?

Was vier Corona-Semester mit den Studierenden gemacht haben, wertet Thomas Blum als beunruhigend, wenn er auf seine Erfahrungen aus Beratungsgesprächen der vergangenen zwei Jahre zurückblickt: „Depressive Symptome, wie Freudlosigkeit, Konzentrationsprobleme, mangelnde Motivation, Sinnlosigkeitsgefühle und psychosomatische Beschwerden“, zählt der Diplompsychologe auf. Blum berät Studierende fürs Augsburger Studentenwerk. Er sagt, dass im vierten Corona-Semester der Bedarf nach psychologischen Gesprächen zugenommen habe – und das deutlich. Jetzt zeige sich erst, was sich über die Corona-Zeit angestaut habe. Und das ist eine ganze Menge.