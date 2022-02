Corona-Pandemie

vor 46 Min.

Zweiter Booster: Wer sich in Bayern nun impfen lassen kann

Plus Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine vierte Corona-Impfung - jedoch nur für bestimmte Gruppen. Die wichtigsten Antworten zum zweiten Booster.

Von Dominik Schätzle

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Impfempfehlungen aktualisiert und rät bestimmten Personengruppen zu einer zweiten Boosterimpfung, insgesamt also zur vierten Corona-Impfung. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Stiko hervor, der vor der endgültigen Beschlussfassung noch in ein Stellungnahmeverfahren an die Bundesländer gegeben wird. Wer sollte sich ein zweites Mal boostern lassen und wieviel Zeit sollte nach der ersten Auffrischung verstrichen sein? Impfen auch die Hausärzte? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

