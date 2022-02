Corona-Politik

Proteste in Kanada: Trudeau nutzt erstmals Notstandsgesetz

Die Ambassador Bridge ist eine wichtige Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA. Demonstrierende hatten sie fast eine Woche lang blockiert.

Impfvorschriften für Lastwagenfahrer in Kanada hatten im Januar Proteste gegen die Corona-Politik in dem Land ausgelöst. Nun wendet Präsident Trudeau ein Notstandsgesetz an. Ein Novum.

Angesichts der seit Wochen aufgeheizten Trucker-Proteste in Kanada gegen die Corona-Politik der Regierung hat Premierminister Justin Trudeau in einem historischen Schritt erstmals ein Notstandsgesetz zum Einsatz gebracht. Trudeau verkündete den Schritt am Montag in Ottawa bei einer Pressekonferenz. Das 1988 verabschiedete, aber noch nie angewandte Gesetz gibt dem liberalen Premierminister kurzzeitig die Macht, Bürgerrechte zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung außer Kraft zu setzen. Auch Grenzübergänge in die USA blockiert Seit Wochen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockieren sie unter anderem Teile der Innenstadt Ottawas und zeitweise auch mehrere Grenzübergänge zu den USA. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lastwagenfahrer und danach die staatlichen Pandemiebeschränkungen insgesamt. Im Januar trat eine Verordnung in Kraft, nach der auch Lastwagenfahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen. © dpa-infocom, dpa:220214-99-128019/2 (dpa)

