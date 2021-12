Welche Corona-Regeln gelten zu Weihnachten in Baden-Württemberg?

Welche Corona-Regeln gelten zu Weihnachten 2021 in Baden-Württemberg? Wir geben einen Überblick über die Maßnahmen wie Einschränkungen für Ungeimpfte.

Die vierte Corona-Welle droht erneut mit dem Weihnachtsfest zu kollidieren. „Das Virus ist stärker denn je“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Deshalb wurden die Corona-Regeln gemäß der aktuellen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, die seit dem 20. Dezember greift, deutlich verschärft – über Weihnachten 2021 gelten besondere Corona-Regeln.

Corona-Regeln an Weihnachten 2021 in Baden-Württemberg: Einkaufen

In Läden, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, gilt in Baden-Württemberg 2G. Ungeimpfte haben also keinen Zugang mehr. Ausgenommen sind:

Läden für Lebensmittel

Wochenmärkte für Lebensmittel sowie Hofläden

sowie Hofläden Apotheken , Reformhäuser, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker

, Reformhäuser, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten

Banken und Poststellen

Reinigungen und Waschsalons

Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte

Der Verkauf von Weihnachtsbäumen

Großhandel

Auch die Lieferung und Abholung von Speisen bleiben weiter möglich. Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum ist untersagt.

Weihnachten 2021: Beschränkungen vor allem für Ungeimpfte

An den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember wird es möglich sein, mit anderen Menschen zu feiern. Kontaktbeschränkungen wird es aber vor allem für Ungeimpfte und Nicht-Genesene geben. Ab Montag, 20. Dezember 2021 gilt:

In der Alarmstufe II gilt für private Zusammenkünfte bei denen eine nicht geimpfte und nicht genesene Person teilnimmt, die Begrenzung auf einen Haushalt plus eine weitere Person. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre zählen zur Personenzahl nicht hinzu. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

auf einen Haushalt plus eine weitere Person. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre zählen zur Personenzahl nicht hinzu. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. In der Alarmstufe II gelten auch für geimpfte und genesene Personen Kontaktbeschränkungen. In geschlossenen Räumen dürfen dann nur noch maximal 50 Personen zusammenkommen. Im Freien dürfen nicht mehr als 200 Personen zusammenkommen. Dabei zählen jeweils auch Personen dazu, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt. Ausgenommen bei der Zählung der Personen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre.

Corona-Maßnahmen an Weihnachten 2021 in Baden-Württemberg: Essen gehen

Für den Besuch in einem Restaurant gilt die 2G-plus-Regel. Dabei haben ausschließlich geimpfte oder genesene Personen Zutritt, wer ungeimpft ist, muss auf den Restaurantbesuch verzichten. Geimpfte und Genesene benötigen allerdings zusätzlich einen negativen Schnell- oder PCR-Test, falls ihre Impfung oder Infektion länger als sechs Monate zurückliegt.

Von der Regel ausgenommen sind:

Genesene/geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung, also den „Booster“, erhalten haben

Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung bei denen die letzte erforderliche Einzelimpfung maximal sechs Monate zurückliegt

Genesene, deren Infektion maximal 6 Monate zurückliegt (Nachweis erforderlich)

Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind. Grundschüler, Schüler eines sonderpädagogischen Bildungsstätte, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule .

oder einer beruflichen . Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.

gehen. Personen, die sich aus medizinischen Gründe nicht impfen lassen können. Hier ist allerdings ein ärztlicher Nachweis nötig

Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt

Weihnachten 2021: Corona-Regeln für Gottesdienste in der Kirche

Für viele gläubige Menschen gehört der Gottesdienstbesuch zum Weihnachtsfest. Doch wie sind hier die Corona-Regeln? Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen sind frei zugänglich. Allerdings muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden. Dadurch ergibt sich je nach Kirchengröße eine maximale Teilnehmerzahl. Bei den Gottesdiensten gilt zudem die allgemeine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Außerdem muss eine ausreichende Lüftung der Räume gewährleistet sein und Oberflächen müssen regelmäßig gereinigt werden.

Wenn diese Maßnahmen eingehalten werden können, ist auch der Gemeindegesang erlaubt. Diese Jahr finden Gottesdienset vermehrt als Open-Air-Veranstaltung statt. Im Freien kann dann die Maske abgenommen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern möglich ist. Die Gemeinden müssen außerdem die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher erfassen.

Testen und Impfen während Weihnachten

Die richtigen Anlaufstellen für einen Corona-Schnelltest an den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren sind auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zusammengefasst.

Auch die Impfkampagne soll an Weihnachten und auch über den Jahreswechsel hinweg in Baden-Württemberg weiterlaufen. Alle größeren Impfaktionen sind auf der Seite dranbleiben-bw.de aufgelistet.