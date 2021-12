Baden-Württemberg: Maßnahmen an Silvester und Neujahr

Nach Weihnachten kommen in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln. Wie sieht es zum Jahreswechsel 2021/2022 an Silvester und Neujahr aus?

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage vorbei, schon steht die nächste Feierlichkeit vor der Tür: der Jahreswechsel. Weil sich in Erwartung der Omikron-Welle in Baden-Württemberg derzeit häufig die Corona-Maßnahmen ändern, stellen sich die Fragen: Was ist eigentlich an Silvester und Neujahr erlaubt? Welche Regeln gelten für Feiern und Veranstaltungen?

Jahreswechsel 2021/2022: Diese Corona-Regeln gelten

Seit dem 28. Dezember greifen in ganz Deutschland die neuen Corona-Regeln der Bund-Länder-Beschlüsse. Auch in Baden-Württemberg gilt:

Private Treffen von Geimpften und Genesenen sind im Innen- und Außenbereich auf maximal zehn Personen beschränkt. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen nicht mit.

Am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn gilt 3G.

Im Einzelhandel und in verschiedenen Freizeit-Einrichtungen wie Kinos oder Theater herrscht die 2G-Regel. Je nach Infektionsgeschehen kann in manchen Orten sogar die 2G-Plus-Regel greifen.

Die bisherigen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben bestehen: Nur Treffen mit einem Haushalt und einer weiteren Person sind möglich.

Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen.

Großveranstaltungen sind verboten.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist untersagt.

Versammlungsverbote an bestimmten öffentlichen Plätzen: Zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, sind auf von den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg festzulegenden Plätzen Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt.

Baden-Württemberg: Feuerwerk an Silvester verboten

Das Jahr 2021 darf wohl nicht mit einem Knall enden. Denn Feuerwerke sind untersagt und der Verkauf von Raketen und Böllern ist verboten. Wer es wenigstens im kleinen Format knallen lassen will, hat Glück: Wunderkerzen oder Knallerbsen sind käuflich erwerbbar und dürfen auch genutzt werden. Auf Privatgelände ist es theoretisch erlaubt, alte Feuerwerkskörper zu zünden. Das ist allerdings nur der Fall, wenn kein lokales Böllerverbot ausgesprochen wurde.

Silvester und Neujahr: Versammlungsverbot in Baden-Württemberg

Auf bestimmten öffentlichen Plätzen gelten an Silvester Versammlungsverbote. Zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, sind Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt. Welche Plätze genau das betrifft, müssen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg selbst festlegen.

Wenn die lokale Sieben-Tage-Inzidenz über 500 steigt, gilt eine nächtliche Ausgangssperre für ungeimpfte und nicht genesene Personen. Sie gilt für den Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Restaurantbesuch an Silvester

Aktuell müssen Gäste in der Gastronomie Maske tragen. Diese Pflicht greift in geschlossenen Räumen; im Freien gilt die Maskenpflicht nur, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Außerdem müssen die Restaurantbesucher ihre Kontaktdaten angeben. Negative Corona-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests sollten nicht älter als 48 Stunden sein.

Genesene und Geimpfte, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G-Plus ausgenommen. Für ungeimpfte Kinder von sechs bis 17 Jahren gilt der Schülerausweis wegen der Weihnachtsferien nicht als Testnachweis. Dies ändert sich erst ab dem 10. Januar 2022 wieder.

Silvester und Neujahr: Impfen und Testen in Baden-Württemberg

Die richtigen Anlaufstellen für einen Corona-Schnelltest zwischen den Jahren sind auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg zusammengefasst.

Auch die Impfkampagne soll auch über den Jahreswechsel hinweg in Baden-Württemberg weiterlaufen. Alle größeren Impfaktionen sind auf der Seite dranbleiben-bw.de aufgelistet.