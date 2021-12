So wollen Bund und Länder die Omikron-Variante bremsen

Plus Weltärztepräsident Montgomery hält geplante Maßnahmen für unzureichend. Ein Expertenratsmitglied sieht die Lebensmittelproduktion in Gefahr.

Bund und Länder bereiten weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vor. Wie vorab bekannt wurde, ist offenbar eine Art gemäßigter Lockdown geplant, der ab dem 28. Dezember gelten soll. Beschlossen werden soll der Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate bei einer Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag. Im Kern geht es um erweiterte Kontaktbeschränkungen. Diese sollen auch Geimpfte und Genesene betreffen und schon zu Silvester greifen. Private Zusammenkünfte sollen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Geplant ist wohl auch eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht.