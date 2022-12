Corona-Tote: Wie viele Opfer in Deutschland und weltweit?

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit über 6,6 Millionen Menschen an der Krankheit gestorben. Wie viele davon in Deutschland, wie viele in anderen Ländern? Ein Überblick.

Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle im November 2019 sind weltweit über 6,6 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind über 650 Millionen Krankheitsfälle mit dieser Diagnose verzeichnet worden. Wie verteilen sich diese Todesfälle auf Deutschland und den Rest der Welt? Welche Länder sind besonders betroffen? Und welche Länder haben vergleichsweise wenig Tote zu beklagen?

Corona-Tote in Deutschland: So verteilen sich die Todesfälle auf die Bundesländer

Deutschland macht mit über 37,1 Millionen Corona-Fällen insgesamt einen nicht unerheblichen Teil der Infektionen weltweit aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland rund 160.000 Menschen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gestorben. Auf die Bundesländer verteilen sich die Todesfälle und Infektionen so:

Bundesland Corona-Infektionen Todesfälle Baden-Württemberg 4.950.284 18.465 Bayern 6.591.123 27.411 Berlin 1.392.716 5.223 Brandenburg 1.086.266 6.272 Bremen 294.615 912 Hamburg 791.501 3.347 Hessen 2.832.253 11.843 Meck­lenburg-Vor­pommern 693.366 2.637 Nieder­sachsen 3.713.261 12.188 Nord­rhein-West­falen 7.717.513 29.621 Rhein­land-Pfalz 1.711.704 6.619 Saarland 476.587 2.001 Sachsen 1.925.938 16.502 Sachsen-Anhalt 941.647 6.101 Schles­wig-Holstein 1.146.913 3.260 Thüringen 870.727 8.022

(Stand: 22. Dezember 2022)

Die wenigsten Fälle und Todesfälle bisher hat Bremen, die meisten Fälle und Todesfälle finden sich in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland. Die täglich aktualisierten Zahlen finden Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts.

Corona-Tote weltweit: USA mit Abstand am meisten Todesfälle

Weltweit gab es bisher über 6,6 Millionen Corona-Tote. Über eine Million dieser Todesfälle sind alleine in den USA zu verzeichnen, währenddessen China offenbar wesentlich milder durch die Pandemie kam. Allerdings sind die weltweiten Daten mit etwas Vorsicht zu genießen: Die meisten bestätigten Fälle gibt es in Europa und Nord- und Südamerika, wo eben auch am meisten getestet wird. In anderen Regionen wird weniger getestet, was letztlich die Gesamtstatistik verfälschen kann. Eine Auswahl an Ländern weltweit, ihre bestätigten Fälle sowie die Todesfälle aufgrund von Corona:

Land Corona-Infektionen Todesfälle Deutschland 37.136.414 160.424 Vereinigte Staaten 98.525.870 1.077.129 China 10.139.199 31.509 Brasilien 36.001.760 692.280 Indien 44.676.515 530.681 Russland 21.743.302 393.220 Mexiko 7.196.485 330.834 Peru 4.424.906 217.941 Vereinigtes Königreich 24.089.042 198.271 Italien 24.884.034 183.138 Indonesien 6.713.879 160.488 Frankreich 37.940.635 157.246 Iran 7.560.629 144.672 Kolumbien 6.330.409 141.996 Argentinien 9.829.236 130.080 Polen 6.364.049 118.452 Spanien 13.651.239 116.658

(Stand: 22. Dezember 2022)

Diese ausgewählten Daten stammen von der WHO und können auf der Website der Organisation tagesaktuell verfolgt werden.