Das Corona-Update vom 13. November

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit bald drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Schwangere Lehrerinnen durften seit Corona nicht vor Ort unterrichten. Das hat sich nun geändert, weil in Bayern zu viele Lehrkräfte fehlen. Doch was sich praktisch anhört, ist in Wahrheit ein Bürokratie-Ungetüm wie Sarah Ritschel berichtet. Denn zum Schutz der Schwangeren gibt es strenge Auflagen. Die Folge: Es kehren nur wenige Schwangere in den Präsenzunterricht zurück. Redakteurin Sarah Ritsch hat die Auswirkungen der Lockerungen auf die Attraktivität des Berufes hinterfragt. Lesen Sie hier Ihren Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Bayern will, dass Infizierte ohne Symptome zur Arbeit gehen können. Söder sagte bei " Augsburger Allgemeine Live": "Ich glaube, dass wir inzwischen in einer endemischen Phase sind." In Bayern läuft die Corona-Isolationspflicht zum 16. November aus. Für positiv auf Corona getestete Personen soll es allerdings eine Maskenpflicht geben. Söder kündigt Lockerung der Corona-Quarantäne-Regeln für Bayern an

In Bayern haben bisher rund 1,3 Millionen Menschen einen zweiten Booster erhalten – mehr als ein Drittel davon bereits mit einem an Omikron angepassten Vakzin. Wie gut und für wen sind die neuen Corona-Impfstoffe?

Eine deutsche Touristin hatte sich im März bei einem Urlaub in Ischgl mit Corona infiziert und leidet noch heute an den Folgen. Jetzt hat sie gegen Österreich und ein Hotel geklagt. Touristin klagt gegen Hotel in Ischgl - Urteil erwartet

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 184.987 Neuinfektionen verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 222,2. In Bayern haben sich vergangene Woche 21.609 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 164,0. (Stand: 13. November 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

