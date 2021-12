Bund und Länder streiten um den Corona-Fahrplan für Weihnachten und Silvester

Einmal mehr diskutieren die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung über schärfere Maßnahmen. Besonders harmonisch scheint es nicht zuzugehen. Was bisher bekannt ist.

Sicher ist: Deutschland bekommt schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Doch wie hart diese ausfallen und ab wann sie gelten, das stand noch nicht fest. Seit 16 Uhr berieten Kanzler Olaf Scholz ( SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder über den Corona-Fahrplan für die kommenden Tage und Wochen.

Um die Ausbreitung der besonders ansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus zu brechen, hatten Bund und Länder zunächst nur die Schließung von Clubs und Diskotheken sowie weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte geplant. Laut einer Beschlussvorlage für den Gipfel sollten diese Bestimmungen ab dem 28. Dezember in Kraft treten. Einen Lockdown über Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zuvor ausgeschlossen.

Mehrere Politiker hatten vor dem Treffen gefordert, härtere Maßnahmen nicht auszuschließen

Umso mehr ließ kurz vor Beginn des Treffens um 16 Uhr das staatliche Robert Koch-Institut ( RKI) aufhorchen. Es empfahl „maximale Kontaktbeschränkungen“, die sofort beginnen und zunächst bis Mitte Januar gelten sollten. Restaurants sollten demnach sofort schließen, nur der Verkauf für Außer Haus noch möglich sein. Für Kitas und Schulen sollten die Weihnachtsferien verlängert werden, Reisen auf das Notwendigste beschränkt. Zudem empfahl das RKI, Möglichkeiten für Ausgangssperren in besonders betroffenen Regionen zu schaffen. Lauterbach nannte den RKI-Vorstoß „nicht abgestimmt“.

Mehrere Politiker hatten vor dem Treffen gefordert, härtere Maßnahmen nicht auszuschließen. So sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Landeschef Hendrik Wüst (CDU): „Bund und Länder müssen in einer gemeinsamen Strategie den Schutzwall vor der fünften Welle so hoch wie möglich bauen.“ Er kritisierte, dass es derzeit rechtlich nicht möglich sei, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag aus SPD, Grünen und FDP durch die Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen.

Hamburg hat bereits weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene verfügt

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte die Wiederherstellung der epidemischen Notlage. Nur sie gebe die Möglichkeit, im Zweifel rasch nötige Schritte beschließen zu können. „Alles andere ist so ein Rumgeeiere“, sagte Söder. Auch die unterschiedlichen Signale von RKI und Gesundheitsministerium kritisierte Söder. Gleichzeitig bekräftigte er: „Zu Weihnachten wird es keine Einschränkungen geben.“

Am Dienstag hatte allerdings Hamburg als erstes Bundesland bereits zu Weihnachten weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene verfügt. Nur noch maximal zehn Personen dürfen laut dem Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher privat zusammentreffen. In der Hansestadt gilt zudem ab Heiligabend eine Sperrstunde in der Gastronomie. Restaurants und Kneipen müssen ab 23 Uhr schließen.

Der Arzt und CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger kritisierte die ursprüngliche Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel als unzureichend: „Das ist alles nicht genug. Schon im vergangenen Winter haben die geringen Kontaktbeschränkungen nicht ausgereicht, um die damalige Corona-Welle zu brechen. Durch die deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus ist die Lage jetzt noch einmal deutlich gefährlicher.“ Unserer Redaktion sagte Pilisnger weiter: „Wir bräuchten jetzt einen scharfen Lockdown vom 27. Dezember bis zum Neujahrstag, ähnlich wie in den Niederlanden. Das heißt, Geschäfte, die Gastronomie und Betriebe wären geschlossen.

Nötig wäre in diesem Zeitraum zudem eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Denn es geht darum, die Partys zu verhindern, bei denen viele Ansteckungen stattfinden. Das gilt vor allem an Silvester.“ Der Mediziner aus München appellierte mit Blick auf die Feiertage an die Eigenverantwortung der Bürger: „Wer zu Weihnachten Familie treffen will, sollte sich vorher wenn irgendwie möglich freiwillig drei Tage in Selbstquarantäne begeben und sich anschließend testen.“ Sonst sei die Gefahr einer Corona-Infektion gerade für Angehörige von Risikogruppen zu groß.