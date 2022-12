Das Corona-Update vom 11. Dezember

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit bald drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Am Samstag war es soweit: Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Bayern ist Geschichte. Neben Sachsen-Anhalt zählt Bayern zu den ersten Bundesländern, die sich dazu entschieden haben, die Pflicht zum Tragen einer Maske im ÖPNV abzuschaffen. Der Beschluss dazu fiel bei der bayerischen Kabinettssitzung am Dienstag. Wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) anschließend erklärte, sei die Verhältnismäßigkeit einer Maskenpflicht aktuell nicht mehr gegeben.

Eine repräsentative Civey-Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Bayern das Ende der Maskenpflicht befürwortet. Wie Fabian Kluge ausführt, stimmen 53 Prozent der Menschen im Freistaat dem Vorgehen der bayerischen Staatsregierung zu. Was die Augsburgerinnen und Augsburger zum Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr sagen, hat Johannes Kapfer für Sie zusammengetragen.

Zu Pandemie-Hochphasen wurden am Uniklinikum Augsburg (UKA) die schwersten Covid-Fälle behandelt. Statt langer Warnungen zu Covid, sind an der Tür zur Intensivstation heute "normale" Warnschilder zu sehen. Wie ist die Lage auf der Intensivstation ein Jahr danach? In unserer Bildergalerie können sie nachverfolgen, wie sich die ehemalige Covid-Intensivstation am UKA verändert hat.

Wie sich nun herausstellte, waren die Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern teilweise rechtswidrig. Betroffene, die Bußgelder zahlten, können nun auf Rückzahlungen hoffen. In Augsburg könnten es Hunderte sein, stellt Jan Kandzora in seiner Recherche fest.

Atemwegserkrankungen greifen jetzt vermehrt um sich, warnen Mediziner. Insbesondere Kinderkliniken sind am Limit. Und nun kehrt auch die Grippe mit voller Wucht zurück. Ein Gespräch mit UKA-Experte André Fuchs, Oberarzt der Infektiologie am Universitätsklinikum Augsburg.

. In Peking bilden sich lange Schlangen vor den Kliniken. Bald könnten sich hunderte Millionen Chinesen mit Corona anstecken. Doch nur wenige sind geimpft oder immun. Fabian Kretschmer fragt sich, was die erste richtig harte Corona-Welle für China bedeutet.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 183.000 Neuinfektionen verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 219,9. In Bayern haben sich vergangene Woche 15.364 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 116,6 .

