Das Corona-Update vom 13. März

Vor Richter Fink sitzt im Augsburger Amtsgericht ein 63-Jähriger. Der muss sich verantworten, weil er Anfang 2021 eine verbotene Grillfeier im Hinterhof einer Metzgerei besucht haben soll. Der Angeklagte entgegnet aber, er sei nur auf dem Klo gewesen. „Das ist schon außergewöhnlich“, stellt der Richter fest. „Also ich war noch nie beim Metzger beim Bieseln.“

Kuriose Fälle wie diese hat die Corona-Pandemie zuhauf in deutsche Gerichtssäle befördert. Das wäre nicht weiter schlimm, hätte die Justiz nicht schon vor der Existenz des Coronavirus an der Belastungsgrenze gearbeitet. Bei der Stadt Augsburg stapeln sich 3400 Corona-Verfahren, zuzüglich mehr als 5000 im Zusammenhang mit Corona-Einreiseregeln. Verfahren, die potenziell auch vor Gericht landen können. Christina Brummer hat recherchiert, wie sich die Corona-Pandemie in Gerichtssälen ausgewirkt hat – und dabei herausgefunden, dass sie für Angeklagte sogar vorteilhaft sein konnte.

Die bayerische Staatsregierung fordert die Bundesregierung zu Nachbesserungen bei den Corona-Regeln auf. Der bisherige Maßnahmen-Katalog sollte angesichts des aktuellen Anstiegs der Neuinfektionen noch einmal verlängert werden, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er kritisiert Bundesgesundheitsminister Lauterbach scharf.

Der bisherige Maßnahmen-Katalog sollte angesichts des aktuellen Anstiegs der Neuinfektionen noch einmal verlängert werden, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er kritisiert Bundesgesundheitsminister Lauterbach scharf. Ärztevertreter Gernot Marx warnt vor einem Ende der Maskenpflicht. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sagt: "Das Tragen von Masken ist eine erprobte und einfache Schutzmaßnahme", betont er. Er warnt, es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sagt: "Das Tragen von Masken ist eine erprobte und einfache Schutzmaßnahme", betont er. Er warnt, es wäre ein Fehler, dieses Mittel ohne Not aus der Hand zu geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) prognostiziert eine baldige Verschärfung der Corona-Einschränkungen. Die schwerwiegenden Corona-Maßnahmen sollen eigentlich am 20. März enden. Jetzt erklärt der Gesundheitsminister, dass die Länder rasch streng durchgreifen werden.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.269.628 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1526,8. In Bayern haben sich vergangene Woche 254.748 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1938,7. (Stand: 13. März 2022)

