Das Corona-Update vom 21. August

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in ihrer überarbeiteten Impfempfehlung nun auch für Personen ab 60 Jahren den zweiten Booster. Bis dato hatte die Stiko die zweite Corona-Auffrischungs-Impfung nur für Menschen über 70 Jahre, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche und erhöhtem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe ab fünf Jahren sowie Beschäftigten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen empfohlen. Auch für Kinder ab fünf Jahre, die eine Immunschwäche haben, sei eine zweite Booster-Impfung zu empfehlen, erklärt die Stiko jetzt.

Die aktualisierte Stiko-Empfehlung enthält darüber hinaus aber noch eine weitere Neuerung. Laut dem Gremium werde nun auch der Einsatz des Proteinimpfstoffs von Novavax zur Grundimmunisierung für Jugendliche ab 12 Jahren empfohlen. Bisher hatte sich die Stiko für die Nutzung des Proteinimpfstoffs ab 18 Jahren ausgesprochen. Das wurde nun aber revidiert.

Inwiefern diese Empfehlungen auch im Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Maskenpflicht eine Rolle spielen, ist bisher noch unklar. Fest steht aber, dass Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) die vom Bund formulierte Ausnahmeregelung der Maskenpflicht in Innenräumen scharf kritisiert. Seiner Meinung nach seien die Ausnahmen in der Praxis "nicht umsetzbar".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Die von "Querdenkenden" ausgehende Gewalt ist nicht zu unterschätzen. Wie insbesondere im Netz Hass- und Gewaltfantasien gegen andere zunehmen und welche Auswirkungen sie auf Betroffene haben, schildert ein Mitarbeiter eines Augsburger Testzentrums unserer Redaktion.

Was für Masern gilt, gilt nicht automatisch für Corona – die Impfpflicht. Das Bundesverfassungsgericht hat die Impfpflicht gegen Masern für rechtmäßig erklärte, eine verpflichtende Immunisierung gegen das Coronavirus bleibt aber trotzdem aus. Warum die Bundesregierung keinen neuen Anlauf für die Corona-Impfpflicht nehmen will, erklärt Christian Grimm .

– die Impfpflicht. Das hat die Impfpflicht gegen Masern für rechtmäßig erklärte, eine verpflichtende Immunisierung gegen das bleibt aber trotzdem aus. Warum die Bundesregierung keinen neuen Anlauf für die Corona-Impfpflicht nehmen will, erklärt . Riesige Veranstaltungen wie die European Championships, Konzerte oder Festivals lassen die Corona-Pandemie beinahe vergessen. Doch wer aktuell bei Großveranstaltungen ausgelassen feiert, gilt schnell als unvernünftig und rücksichtslos. Dabei sollten wir genau jetzt unsere emotionalen Energiespeicher auffüllen, findet unsere Autorin.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche erfasste das Robert Koch-Institut in Deutschland 259.850 Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz fiel auf 312,5. In Bayern infizierten sich vergangene Woche 32.378 Menschen mit SARS-CoV2, die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 246,4. (Stand: 19. August 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Augsburger Amtsgericht verurteilt eine 47-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Angeklagte selbst weist jede Schuld von sich.

Frau führt Taschenmesser bei Corona-"Spaziergang" mit

Franziska Gänsler greift in ihrem Debütroman "Ewig Sommer" ein Thema auf, das aktueller nicht sein kann: Es brennt. Im Interview erzählt sie, was sie inspirierte.

Augsburger Autorin: "Ich wollte auf keinen Fall einen Corona-Roman schreiben"

Abgesagte Feste und Jahrmärkte: Die Corona-Pandemie stürzte Schausteller in eine Krise. Aktuell atmet die Branche auf, doch sie braucht weiterhin Unterstützung.

Schausteller müssen bei Corona-Politik berücksichtigt werden