Das Corona-Update vom 2. April

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Gegen Corona lassen sich in Deutschland mittlerweile nur noch wenige Menschen impfen. Dabei gibt es noch immer Empfehlungen der Behörden, was die Auffrischung des Virusschutzes angeht. Nun hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Empfehlungen zur Corona-Impfung gelockert. Wer sich nun noch impfen lassen sollte, lesen Sie hier.

Im Friedberger Krankenhaus kam es in der Hochphase der Pandemie zu einem verhängnisvollen Corona-Ausbruch. 15 Patientinnen und Patienten starben. Der Fall – und besonders die Frage nach möglichen Schuldigen – beschäftigte im Anschluss die Behörden. Nun wird der lang erwartete Bericht des Gesundheitsamtes vorgestellt.



Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Besonders zu Beginn der Corona-Pandemie waren staatliche Hilfszahlungen für viele Unternehmerinnen und Unternehmer überlebenswichtig. Doch die müssen auch zurückgezahlt werden, was nun immer häufiger für Streit sorgt. So auch in Königsbrunn . Wie dort ein Makler an seine Grenzen kommt, lesen Sie hier.



waren staatliche Hilfszahlungen für viele Unternehmerinnen und Unternehmer überlebenswichtig. Doch die müssen auch zurückgezahlt werden, was nun immer häufiger für Streit sorgt. So auch in . Wie dort ein Makler an seine Grenzen kommt, lesen Sie hier. Daniel Langhans gilt als einer der bekanntesten Vertreter der sogenannten Querdenker-Szene. Nach einem Auftritt auf einer Corona-Demo und seinen Äußerungen zum Krieg in der Ukraine steht Langhans nun in Pfaffenhofen vor Gericht.



gilt als einer der bekanntesten Vertreter der sogenannten Querdenker-Szene. Nach einem Auftritt auf einer Corona-Demo und seinen Äußerungen zum Krieg in der steht Langhans nun in Pfaffenhofen vor Gericht. Corona-Testzentren waren in der Hochphase der Pandemie unabdingbar. Rechtliche Rahmenbedingungen waren oftmals nicht Priorität eins. Das zeigt sich nun auch in Augsburg . Denn die Stadt versäumte es, den Vertrag mit dem Testzentrum zu verlängern.



Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 21.252 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 25,5. In Bayern haben sich vergangene Woche 3005 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 22,8.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Kurzarbeitsmodellen mussten viele Unternehmen in der Pandemie unfreiwillig vorliebnehmen. Weniger Arbeitszeit kann aber auch aus anderen Gründen für ein Unternehmen Sinn ergeben. Beispielsweise vor dem Hintergrund des Mangels an Fachkräften und Auszubildenden. Wie ein Dillinger Unternehmen nun die vier-Tage-Woche einführt, lesen Sie hier.

Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger warnte anfangs einsam vor zu einschneidenden Corona-Maßnahmen. Später gaben ihr die Gerichte recht. Was es mit ihrer Einstellung zu den Maßnahmen während der Pandemie auf sich hat, können Sie hier lesen.

Nicht erst seit Beginn der Pandemie ist das Problem bekannt, jedoch geriet es in dieser Zeit ganz besonders in den Fokus: Unsere Krankenhäuser müssen erneuert und reformiert werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu einen Plan. Was davon zu halten ist, erfahren Sie hier.