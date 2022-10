Das Corona-Update vom 2. Oktober

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit mehr als zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

In der ersten Woche nach dem Start der Wiesn meldete die Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München, dass sich aus den Ergebnissen der Abwasseruntersuchung auf Spuren des Coronavirus' hin noch keine Wiesn-Welle ablesen lasse. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Die Herbst-Welle in Bayern rollt, vor allem in München steigt die Corona-Inzidenz seit Beginn der zweiten Woche des Oktoberfestes an.

Die steigenden Fallzahlen drängen die Bayerische Staatsregierung bisher nicht dazu, stärkere Maßnahmen zu ergreifen. Die Situation sei stabil und die weitere Entwicklung werde beobachtet, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) unserer Redaktion. Sollte sich in den Krankenhäusern eine angespannte Lage zeigen, wäre eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden denkbar. Auch Schülerinnen und Schüler sollen wieder eine Maske tragen, wenn die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts nicht anders möglich sei. Andere Maßnahmen schloss Holetschek aus.

Der Bundesrat hat den neuen Corona-Regeln, die von Oktober bis vorerst Anfang April 2023 in Deutschland gelten sollen, zugestimmt. Auch die Bayerische Staatsregierung hat eine neue Corona-Verordnung beschlossen. An bestimmten Orten, wie im Fernverkehr und in Arztpraxen, gilt bundesweit eine Maskenpflicht. Lesen Sie hier, welche Corona-Maßnahmen seit Anfang Oktober in Bayern gelten und welche Regeln potenziell im Herbst noch zur Anwendung kommen könnten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Neben Covid-19 breiten sich derzeit andere Atemwegserkrankungen, ausgelöst unter anderem von Rhino- und Influenzaviren, aus. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts ( RKI ), Lothar Wieler , sagte, die Zahlen seien in diesem Jahr höher als in den Vorjahren und vor der Pandemie. Er rät, wie es Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präferiert, an der Isolationspflicht festzuhalten.

zu schützen, hatte das schwangeren Lehrerinnen in in den vergangenen zwei Jahren untersagt, ihre Klassen vor Ort zu unterrichten. Am vierten Oktober fällt das Betretungsverbot. Wie reagieren die Betroffenen darauf? Das lesen Sie hier. Nicht nur in München steigt die Zahl der Corona-Infektionen stark an. Auch die Stadt Augsburg verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der Fallzahlen. In einigen Kliniken im Großraum Augsburg würden aufgrund hoher Krankenstände beim Personal teils nur noch Notfalloperationen durchgeführt, berichtete der Uniklinik-Chefarzt und regionale Krankenhauskoordinator Prof. Axel Heller .

Die Zahlen: In der vergangenen Woche erfasste das Robert-Koch-Institut in Deutschland 400.214 Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 480,8. In Bayern infizierten sich vergangene Woche 89.936 Menschen mit SARS-CoV2, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 682,5. (Stand: 2. Oktober 2022)

