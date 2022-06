Das Corona-Update vom 26. Juni

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit über zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

In der Apotheke, der Disko – oder sogar beim Dönermann: In der Pandemie öffneten vielerorts Corona-Testzentren. Was für Betreiberinnen und Betreiber ein lukratives Geschäft war, gab es für Bürgerinnen und Bürger lange kostenlos.

Doch das ändert sich nun. Wer sich per Schnelltest auf das Coronavirus testen lässt, muss ab Juli dafür zahlen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte am Freitag an, dass sich Bürgerinnen und Bürger künftig an den Kosten beteiligen müssen. Der neue Preis: drei Euro pro Test. Alle Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Zwar steigen die Inzidenzen bereits jetzt bundesweit an – doch der Fokus in der Spitzenpolitik bleibt auf einer möglichen Welle im Herbst. Lauterbach sagte kürzlich dazu: "Die Strategie für den Herbst in Deutschland ist, dass wir eine Strategie haben werden." Heißt: Es gibt noch keinen Plan. Denkbar sind aber altbekannte Maßnahmen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen, 3G/2G-Zugangsregeln, Testpflichten, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen – zumindest wünschen sich das die Bundesländer Bayern , Baden-Württemberg , Hessen und Nordrhein-Westfalen . Mehr über ihr vorab veröffentlichtes Positionspapier lesen Sie hier.

hat zumindest entschieden, welcher Strategie dort nicht weiter verfolgt werden soll: Die Impfpflicht ist dort Geschichte. Der Grund dafür laut Gesundheitsminister Rauch: "Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen." Mehr dazu lesen Sie hier. In Augsburg haben mehr als 9000 Menschen ein Bußgeld bekommen, weil sie gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Zahlen mögen viele aber nicht, wie Jan Kandzora berichtet. Demnach geht jeder dritte Betroffene gegen das Bußgeld vor, wie Sie hier nachlesen können.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 514.104 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 618,2. In Bayern haben sich vergangene Woche 76.217 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 580,0. (Stand: 24. Juni 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Nach dem Corona-Kater trifft die Wirtinnen und Wirte jetzt der Preis-Hammer bei Lebensmitteln und Energie. Zudem fehlt es an Personal.

Erst Corona, dann Preisschock: So will die Gastronomie den Neustart schaffen

Die Bundesregierung steuert mit ihrer Corona-Politik in die Sackgasse. Das ist gefährlich – vor allem, weil dies sicher nicht die letzte Pandemie ist, die wir erleben.

Wir müssen endlich die Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen

Gesundheitsminister Lauterbach stellt das Land auf die nächsten Corona-Wellen ein. Die eine Welle rollt schon, die andere baut sich für den Herbst auf. Doch niemand müsse panisch werden, sagt der SPD-Politiker.

Lauterbach stellt Sieben-Punkte-Plan gegen Corona vor