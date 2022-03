Das Corona-Update vom 27. März

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Können Sie sich noch an die erste Corona-Welle erinnern? Parks waren gesperrt, die City-Galerie war menschenleer, Biergärten durften nicht öffnen. Wir haben damals Fotos in Augsburg gemacht – von Orten, die sich plötzlich verändert haben. Heute, zwei Jahre später, sind wir an diese Orte zurückgekehrt. Wie sich das Bild der Stadt verändert hat, sehen Sie in unserer Zeitreise.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie zuvor. Der Omikron-Subtyp BA.2 breitet sich stark aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat davor gewarnt, die Corona-Pandemie als beendet zu betrachten. Er geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Neuinfektionen mehr als doppelt so hoch sein könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Wir müssen jetzt anfangen, in die Normalität zurückzufinden" , sagt die renommierte Münchner Virologin Prof. Dr. Ulrike Protzer. Im Interview spricht sie über die hohen Infektionszahlen und neue Corona-Varianten.

An bayerischen Kindertagesstätten ist das sogenannte offene Konzept wieder erlaubt, wonach Kinder nicht mehr in isolierten Gruppen und festen Räumen betreut werden müssen. Unter Erzieherinnen sind die Lockerungen umstritten.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.460.560 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.756,4. In Bayern haben sich vergangene Woche 289.067 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 2.199,9. (Stand: 25. März 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

