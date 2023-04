Das Corona-Update vom 9. April

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit drei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Gesundheitsminister Lauterbach ( SPD) sieht die Pandemie in Deutschland inzwischen als beendet an. Dementsprechend liefen am Freitag die letzten Maskenpflichten im Kampf gegen die Corona-Pandemie aus – auch in Gesundheitseinrichtungen. Dennoch kann es sein, dass die Maske nicht ganz aus dem Leben der Menschen verschwindet. Beispielsweise wenn Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, kann es in bestimmten Einrichtungen weiterhin Maskenregeln geben.

Mit dem Ende der Corona-Pandemie, stellt auch der Corona-Expertenrat seine Arbeit ein. Die letzte Sitzung fand am 4. April 2023 statt. Insgesamt arbeitete das Gremium rund 16 Monate lang. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, werde im Kanzleramt derzeit noch überlegt, ob sich etwas an die Arbeit des Gremiums anschließen werde.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

In Bayern ist seit kurzem die Post-Vac-Hotline in Betrieb. Wer unter dem sogenannten Post-Vac-Syndrom leidet oder nach einer Impfung gegen Corona anhaltende gesundheitliche Beschwerden entwickelt hat, kann sich an die Hotline wenden. Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilt, wurden am ersten Tag rund 280 Anrufe verzeichnet. Dennoch dauerte es nicht lange, bis Kritik laut wurde. Wie Bayern der hohen Nachfrage gerecht werden will, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 17.442 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 21,0. In Bayern haben sich vergangene Woche 2523 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 19,1.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die Corona-Warn-App hat ausgedient – zumindest vorläufig. Doch was passiert mit der Warn-Funktion, dem Kontakt-Tagebuch und dem Impfzertifikat? Welche Funktionen sich noch nutzen lassen, lesen Sie hier.

Forscher aus Berlin haben eine Nasenspray-Impfung erfolgreich an Hamstern getestet. Die könnte der Spritze in den Muskel überlegen sein und besser vor Corona schützen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie hier.