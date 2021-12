Stephan Pilsinger kritisiert Corona-Beschlüsse als völlig unzureichend

Exklusiv Bund und Länder haben sich auf Kontaktbeschränkungen ab 28. Dezember verständigt. Viel zu wenig, kritisiert der CSU-Gesundheitsexperte. Er fordert einen Lockdown.

Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger hat die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern als völlig unzureichend kritisiert. „Wir bräuchten jetzt einen scharfen Lockdown vom 27. Dezember bis zum Neujahrstag, ähnlich wie in den Niederlanden“, sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete unserer Redaktion. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz reichten nicht aus, um Deutschland auf die drohende Omikron-Welle vorzubereiten: „Das ist alles nicht genug, schon im vergangenen Winter haben die geringen Kontaktbeschränkungen nicht ausgereicht, um die damalige Corona-Welle zu brechen“, kritisierte der CSU-Politiker.

„Durch die des Coronavirus ist die Lage jetzt noch einmal deutlich gefährlicher“, betonte Pilsinger. „Das heißt, Geschäfte, die Gastronomie und Betriebe wären geschlossen. nötig wäre in diesem Zeitraum zudem eine Ausgangssperre ab 22 Uhr“, forderte der CSU-Politiker. „Denn es geht darum, die Partys zu verhindern, bei denen viele Ansteckungen stattfinden, das gilt vor allem an Silvester“, fügte er hinzu. „Wer zu Weihnachten Familie treffen will, sollte sich vorher, wenn irgendwie möglich, freiwillig drei Tage in Selbstquarantäne begeben und sich anschließend testen“, sagte Pilsinger. „Sonst ist die Gefahr gerade für Angehörige von Risikogruppen zu groß“, warnte der CSU-Politiker, der als Hausarzt in München tätig ist.

