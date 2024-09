Hintergründe nach Hackerangriff auf Rehaklinik weiter unklar

Nach einem Hackerangriff auf eine Reha-Klinik in Bad Wildungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind die Hintergründe weiter unklar. Wie eine Sprecherin der Klinik am Kurpark am Freitag mitteilte, dauern die Ermittlungen an. Der Betrieb sei davon aber nicht betroffen.Bei dem Cyberangriff, der sich Ende August ereignete, wurden den Angaben zufolge auch personenbezogene Daten abgeschöpft. Die urologische Klinik habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall einzudämmen, teilte die Klinik auf ihrer Webseite mit.

Neben der Hinzuziehung von Behörden wie Polizei, LKA, Staatsanwaltschaft und Hessische Datenschutzaufsichtsbehörde sei auch ein Team von externen Spezialisten für Cyber Security und Datenschutz zur Unterstützung beauftragt worden.