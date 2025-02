Der dänische Kronprinz Christian (19) hat seinen Wehrdienst angetreten. Wie dänische Medien übereinstimmend berichteten, kam der älteste Sohn von König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) mit einer Reisetasche über der Schulter in einer Kaserne im dänischen Slagelse an. Demnach wird der Thronfolger die nächsten vier Monate dort verbringen.

In Dänemark gehört es zur Tradition, dass die Mitglieder des Königshauses eine Zeit lang im Militär dienen. Christians Vater Frederik setzte seine militärische Ausbildung nach seinem Wehrdienst eine Weile fort; auch Christians Großmutter, Königin Margrethe II. (84), diente im dänischen Militär.

Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang des Jahres Kronprinz von Dänemark. Im Sommer machte er sein Abitur, Anfang September brach er dann zu einem längeren Aufenthalt in Ostafrika auf, wo er Einblicke in das Leben auf Farmen und den lokalen Naturschutz gewinnen wollte. Was er nach Ende seines viermonatigen Wehrdienstes machen will, ist bislang unklar.

Icon Vergrößern Kronprinz Christian tritt Wehrdienst an Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Icon Schließen Schließen Kronprinz Christian tritt Wehrdienst an Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

