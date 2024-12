Duell der Weltmeister: Geschwächter Wright fordert Humphries

Die Darts-WM in London bekommt noch vor dem Jahreswechsel ihr erstes großes sportliches Highlight. Am Sonntag (ab 20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) treffen im Ally Pally Titelträger Luke Humphries aus England und der zweimalige Weltmeister Peter Wright aus Schottland aufeinander. «Ich bin gerade einmal einen WM-Titel davon weg, an seine Karriere heranzukommen. Und ich bin ungefähr 25 Jahre jünger», sagte Humphries.

Dass der 29 Jahre alte Engländer das Achtelfinale erreicht, ist keine große Überraschung. Seine Siege über Thibaut Tricole (3:0) sowie Nick Kenny (4:0) waren ungefährdet, Humphries nimmt Kurs auf die Titelverteidigung. «Ich kann noch so viel mehr, aber habe es noch nicht gezeigt. Ich bin erleichtert, weiter zu sein», sagte Humphries.

Wright kommt geschwächt weiter

Dass Wright (54) die Runde der letzten 16 erreicht, ist durchaus eine kleine Überraschung. Zumal «Snakebite», wie der Paradiesvogel genannt wird, auch noch krank in die Drittrundenpartie gegen Jermaine Wattimena gegangen ist.

«Die Brustentzündung hatte keinen Einfluss auf meine Darts. Hoffentlich geht es mir bei meinem nächsten Spiel etwas besser», sagte Wright nach dem 4:2 über Wattimena. Auf der Bühne hatte er sogar auf seinen berühmten Tanz verzichtet und die Unparteiischen per Ellenbogen statt wie üblich mit einem Handschlag begrüßt. Den Samstag hat Wright als Ruhetag vor der Prüfung gegen den Weltmeister.