Ex-Weltmeister van Barneveld im Ally Pally draußen

Der ehemalige Titelträger Raymond van Barneveld hat bei der Darts-WM eine schwere Enttäuschung erlebt und ist nach seinem ersten Auftritt bereits ausgeschieden. Der 57 Jahre alte Niederländer mit dem Spitznamen Barney verlor am Samstagabend überraschend mit 1:3 gegen den Waliser Nick Kenny. Statt nach Weihnachten in London gegen Titelverteidiger Luke Humphries aus England zu spielen, steht für van Barneveld nun die Heimreise an.

Der Routinier fand gegen Kenny nicht ins Spiel und lag schnell mit 0:2-Sätzen hinten. Bei der WM 2019 gegen den Litauer Darius Labanauskas und bei der WM 2020 gegen Darin Young aus den USA hatte van Barneveld ähnlich enttäuschende Schlappen zu Turnierbeginn hinnehmen müssen.

Barney wurde 2007 nach einem legendären Endspiel gegen Rekord-Champion Phil Taylor zum ersten und einzigen Mal PDC-Weltmeister. Zuvor holte er bereits vier WM-Titel beim Verband BDO. Durch das frühe Aus wird der Niederländer aus den Top 32 der Weltrangliste fallen.