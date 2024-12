Rekord und Tränen: Littler muss Interview abbrechen

Darts-Teenager Luke Littler hat nach seinem WM-Auftakt in London Tränen vergossen und ein Interview auf der Bühne abgebrochen. Als der 17 Jahre junge Engländer nach dem 3:1-Erfolg über Landsmann Ryan Meikle das Interview bei Sky Sports gab, brach es aus Littler heraus. Littler drehte sich von der Journalistin weg. Ihm stockte die Stimme, dann verließ er die Bühne.

«Das war wahrscheinlich das härteste Spiel, das ich je gespielt habe. Ich musste bis zum Schluss kämpfen», erklärte Littler später nach dem mühsamen Erfolg gegen den Außenseiter.

Der Druck, der auf dem Youngster lastet, ist gewaltig. Littler debütierte vor einem Jahr bei der Weltmeisterschaft und erreichte im Alexandra Palace direkt das Endspiel, das er gegen Luke Humphries verlor. Danach spielte er ein furioses Jahr und verbesserte sich auf Platz vier der Weltrangliste.

Bestmarke in Satz vier

Littler war in Großbritannien das große und überragende Thema vor dieser WM. Gegen Meikle spielte er erst schwach - und dann überragend. In Satz vier gelang ihm ein Schnitt von 140,91 Punkten pro drei Darts. Einen besseren Average in einem Satz hatte zuvor keiner in der WM-Geschichte hinbekommen. «Ich weiß nicht, wo ich den letzten Satz hergeholt habe, aber ich musste bis zum Ende kämpfen», sagte Littler.