„Europa zieht die Handbremse für Raser“: Das bedeuten die neuen EU-Verkehrsregeln für Autofahrer

Bei der Arbeit an neuen europaweiten Führerscheinregeln löste eine „typische EU-Schnapsidee“ Aufruhr aus, wie ein Abgeordneter damals schimpfte. Es ging um den Vorschlag einer französischen EU-Abgeordneten, die nicht nur gestaffelte Tempolimits nach Altersgruppen angeregt hatte, sondern auch ein Fahrverbot für Anfänger zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens. Am Ende war es viel Wirbel um nichts. Denn die meisten Vorschläge für die Reform der EU-Führerscheinrichtlinie landeten während der monatelangen Verhandlungen im Papierkorb. Dazu gehörten auch alle Vorstöße für verpflichtende Gesundheitstests für ältere Autofahrer, die besonders in Deutschland auf Ablehnung stießen.

Digitaler Führerschein soll EU-weit die Regel werden

Stattdessen will das EU-Parlament an diesem Dienstag in Straßburg final einen neuen digitalen Führerschein absegnen – eine der Neuerungen. Damit sind die Zeiten des sogenannten Lappens endgültig vorbei. Er kann ins Smartphone wandern. Bis 2030 müssen allen Mitgliedstaaten eine digitale Version ausgestellt werden, die künftig 15 Jahre gültig ist und EU-weit anerkannt wird. Damit sollen die Dokumente fälschungssicher werden und in einer zentralen Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu verhindern. Wer will, kann aber auf Wunsch weiterhin seinen Führerschein in Scheckkartenform erhalten.

Zudem soll begleitetes Fahren mit 17 Jahren künftig in der ganzen EU möglich sein. „Das deutsche Erfolgsmodell wird europäisch“, lobte der CDU-Europaabgeordnete Jens Gieseke. Es sei ein wichtiger Schritt, der gerade Menschen in Grenzregionen entlaste. Auch für Lastwagen soll das System erlaubt werden, insofern eine erfahrene Person auf dem Beifahrersitz mitfährt. Das stärke laut Gieseke die Verkehrssicherheit und Fachkräftegewinnung in Europa. Branchenverbände hatten den Schritt gefordert, um gegen den Mangel an Berufskraftfahrern vorzugehen. Darüber hinaus könnten in Zukunft „Ehrenamtliche wie Feuerwehr und Rettungsdiente leichter Einsatzfahrzeuge führen“, sagte die grüne EU-Abgeordnete Jutta Pauls.

Während in Deutschland längst die Null-Promille-Grenze für Fahranfänger in der Probezeit galt, wird diese Regel nun auf die ganze EU für die ersten zwei Jahre auf der Straße ausgeweitet.

Raser erhalten künftig automatisch in allen EU-Staaten Fahrverbot

Auf strengere Strafen müssen sich auch rücksichtlose Raser und Verkehrsrowdys gefasst machen. Sobald die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt ist – vorgesehen ist eine Frist von drei Jahren – gilt ein Fahrverbot oder Führerscheinentzug in einem Mitgliedstaat auch in den übrigen 26 EU-Ländern. „Europa zieht die Handbremse für Raser“, sagte die SPD-Europaabgeordnete Vivien Costanzo. „Wer in Paris oder Warschau den Führerschein wegen schwerer Verstöße wie Trunkenheit, Drogen am Steuer, tödlicher Unfälle oder exzessiver Raserei abgeben muss, darf in Berlin nicht einfach weiter Menschen gefährden.“

Die überarbeitete Richtlinie ist Teil der sogenannten „Vision Zero“. Mit der Initiative verfolgt die Gemeinschaft das Ziel, die Zahl jener, die auf den Straßen durch Unfälle sterben, bis 2030 zu halbieren – und bis 2050 gegen null zu bringen. Tatsächlich ist die Zahl der Verkehrstoten in Europa von mehr als 51.000 im Jahr 2001 auf 19.940 Tote im vergangenen Jahr gesunken, wie die EU-Kommission am Montag bekannt gab. Doch der rückläufige Trend stagnierte zuletzt.

Deutschland setzt sich im Streit um Fahrttauglichkeitstest für Senioren durch

Der größte Streitpunkt drehte sich um verpflichtende Gesundheitstests für ältere Autofahrer. Am Ende blieb von den Forderungen, nach denen Senioren regelmäßige Untersuchungen durchführen sollen, aber kaum noch etwas übrig. Vielmehr sieht die Reform vor, dass es den EU-Ländern überlassen bleiben soll, ob sie obligatorische Checks bei der Ausstellung und Verlängerung der Fahrerlaubnis einführen wollen.

Konkret bedeutet das, dass die Mitgliedstaaten entscheiden, wie sie die geistige und körperliche Fitness überprüfen wollen, ob in Form einer amtsärztlichen Untersuchung oder eines simplen Fragebogens.

Der Widerstand gegen die Pflicht zu medizinischen Tests kam vorneweg aus Deutschland. Während es in Spanien, Dänemark oder in Italien entsprechende Vorgaben für Senioren bereits gibt, wehrte sich die Bundesregierung wie auch der Großteil der deutschen EU-Abgeordneten vehement gegen solche Pläne. Es dürfte in der Bundesrepublik also künftig weiterhin ausreichen, wenn zum Beispiel ein 86-jähriger Mann dem Antrag auf die Erneuerung seiner Fahrerlaubnis eine Selbsteinschätzung beilegt, in der er versichert, fahrtauglich zu sein. „Wir setzen auf Vertrauen statt Bevormundung“, sagte CDU-Mann Gieseke und sprach von einem „klaren Sieg“ für das Prinzip „Mitgliedstaaten first“.