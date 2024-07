Ein Hoch auf die Postkarte

Es war einmal eine Zeit, da gehörte es zur Urlaubsreise einfach mit dazu: Ansichtskarten zu verschicken an die lieben Daheimgebliebenen. Ob in den Bergen oder am Gestade, es war Bestandteil des Vergnügens in der Fremde, an quietschenden Drahtgestellen zu drehen, um all die bunten Motive zu studieren und zu erwägen, welches von ihnen am besten sich eigen würde für Mutti, Onkel oder die netten Kollegen.

Das weitere Prozedere war dann immer auch ein bisschen Herausforderung, zumindest dort, wo man der Sprache des Urlaubslandes nicht mächtig war. Galt es doch, dem Verkäufer klarzumachen, dass man eine Briefmarke haben wollte für die Sendung in Richtung Germania, Alemania oder Allemagne. Überflüssige Sorge, das Fachpersonal im Zeitschriften- oder Tabakladen in Bellaria, Benidorm oder Biarritz hatte längst begriffen, was des Fremden Begehr. Einmal die Karte erworben, galt es dann klug hauszuhalten mit dem wenigen Platz, der für die eigentliche Botschaft - „Sonniges Wetter hier, liebe Grüße“ - zur Verfügung stand.

Ansichtskarten rund um die Welt

Heute, in Zeiten von Whatsapp und Co., wo Urlaubsbildchen gleich dutzendfach im digitalen Briefkasten landen, muten solche Rituale vorgestrig an. Die Deutsche Post bestätigt denn auch, dass der Versand kontinuierlich rückläufig ist, im vergangenen Jahr lag die Zahl der beförderten Kartenpost schon unter der Hundert-Millionen-Marke.

Und doch, aussterben wird die Ansichtskarte erst einmal nicht. Auch deshalb, weil es inzwischen Initiativen wie Postcrossing gibt, wo Menschen rund um die Welt sich gegenseitig mit Karten beschicken. Wie die Sender und Empfänger beim Erstkontakt zueinanderfinden? Übers Internet natürlich.