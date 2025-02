Nach Anschlag in München: Wer wird eigentlich abgeschoben?

Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München ging es schnell. Politiker eilten zum Tatort und zeichneten das Täterbild eines jungen Afghanen, der schon mehrfach straffällig geworden sei. Es war am bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU), dieses Bild zu korrigieren. Dabei hatte er es vorher maßgeblich mit in die Welt gesetzt. Der Afghane war demnach nicht einschlägig aufgefallen, er hatte einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Was bleibt, ist das Leid der Opfer, die Schuld des Täters und die Frage, die sich unabhängig von der Tat in München vielen Menschen stellen: Warum werden straffällige Flüchtlinge aus Afghanistan nicht schneller in ihre Heimat abgeschoben?

„Wir haben ja bereits einen Abschiebeflug nach Afghanistan im Spätsommer hingekriegt“, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin. Gemeint ist die Abschiebung von 28 Männern, die Ende August aus verschiedenen Bundesländern – darunter Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hessen – ab Leipzig nach Kabul geflogen worden waren. Anlass dieser Abschiebung war auch der tödliche Messerangriff in Mannheim Ende Mai. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte danach an, die Abschiebung von Schwerstkriminellen und terroristischen Gefährdern nach Afghanistan wieder zu ermöglichen.

Taliban bieten sich bei Abschiebungen nach Afghanistan an

Die Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban dort war zum Zeitpunkt des Abschiebefluges drei Jahre her. Die Bundesregierung erkennt die De-facto-Regierung der Taliban politisch nicht als legitime Regierung Afghanistans an. Nach Regierungsangaben war und ist es deshalb schwer, Abschiebeflüge zu organisieren. So fehlen in Kabul beispielsweise die notwendigen Ansprechpartner. Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München meldete die Nachrichtenagentur dpa, die Taliban hätten sich offen für eine Zusammenarbeit bei Abschiebungen gezeigt. Dahinter steckt der offensichtliche Versuch der Taliban, die politische Isolation zu durchbrechen.

Die Bundesregierung arbeitet gleichwohl an einem weiteren Abschiebeflug. Bis zur Bundestagswahl wird daraus aber offenbar nichts. Er wolle „jetzt nicht übermäßig Hoffnungen machen“, dass es bis zum 23. Februar einen Abschiebeflug gebe, erklärte der Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Da es dafür verschiedener internationaler Partner bedürfe, könne er kein genaues Datum nennen. „Aber wir sind da seit Wochen und Monaten intensiv daran.“

In Deutschland sind die Bundesländer für Abschiebung zuständig

Nach Angaben von Innenstaatssekretär Mahmut Özdemir (SPD) ist die Rechtslage eindeutig. „Der Vollzug des Aufenthaltsrechts und damit auch die Durchführung von Abschiebungen fällt in die Zuständigkeit der Länder“, erklärte er und ergänzte: „Um die Länder auch bei Abschiebungen nach Afghanistan zu unterstützen, hat die Bundesregierung mit diesen vertrauliche Abstimmungen vorgenommen.“ Zu den Inhalten nehme die Bundesregierung keine Stellung.

Hintergrund ist, dass die Länder zwar für Abschiebungen zuständig, dabei aber auf die Hilfe der Bundespolizei angewiesen sind. Der Kontakt zum Herkunftsstaat und zu Drittstaaten läuft grundsätzlich über die Bundesregierung. Einseitige Schuldzuweisungen einzelner Länder, der Bund allein sei für Abschiebungen zuständig, laufen allerdings ins Leere.

Linke mahnt zur Besonnenheit

CDU-Chef Friedrich Merz, Kanzler Scholz und viele andere mehr stellen in der laufenden Debatte den Aspekt verschärfter Abschiebungen in den Vordergrund. Es gibt auch andere Stimmen. Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger etwa bewertet die Abschiebediskussion kritisch. „Die aktuelle Migrations- und Asyldebatte ist längst völlig entgleist. Sie findet abseits jeglicher Vernunft oder Realität statt“, sagte die Sprecherin für Flucht- und Rechtspolitik unserer Redaktion. Führende Politiker überböten sich „mit Hetze gegen Schutzsuchende und schüren gezielt Feindbilder“. Der Fall in München habe das eindrücklich gezeigt.

Die verwendete Rhetorik sei „brandgefährlich“, weil sie Menschen ausgrenze, „die längst Teil unserer Gesellschaft sind“, erklärte Bünger. „Wer eine Straftat begeht, muss sich vor Gericht verantworten und die verhängte Strafe tragen“, sagte sie. Aber das Strafrecht dürfe „nicht instrumentalisiert werden, um unliebsame Menschen loszuwerden“. Deutschland werde dadurch nicht sicherer. „Im Gegenteil: Es wird gefährlicher, Schutzsuchende werden zur Zielscheibe.“ Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Ermittler offenbar einen Anschlag auf eine Asylunterkunft bei Dresden vereitelt haben. Bei einem Deutschen wurden Waffen sichergestellt, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.