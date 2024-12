Kniefall in Warschau - Söder gedenkt Opfern des Krieges

Mit einem Kniefall vor dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Opfern des Nationalsozialsmus gedacht. Zum Auftakt seiner Polenreise legte der CSU-Chef an dem Denkmal, an dem am 7. Dezember 1970 auch Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) einen Kniefall machte, einen Kranz nieder.

In Warschau trifft sich Söder wie tags zuvor bereits CDU-Chef Friedrich Merz unter anderem mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk. Söder betonte, dass beide ihre Reisen eng abgestimmt hätten - zwischenzeitlich habe auch ein gemeinsamer Besuch bei Tusk im Raum gestanden.

Polnische Hinweisschilder für Bayerns Gedenkstätten

Noch vor den politischen Gesprächen nutzte Söder die Gelegenheit, um den polnischen Opfern der Nationalsozialisten zu gedenken. Er kündigte an, dass an den bayerischen Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus künftig alle Hinweise auch direkt und dauerhaft ins Polnische übersetzt werden. In den deutschen Konzentrationslagern waren während des Zweiten Weltkrieges auch viele Polen - darunter auch deportierte Juden - brutal ermordet worden.

«Das ist die konsequente Fortsetzung unserer Osteuropa- und Nachbarschaftsstrategie», sagte Söder. Bayern habe zwar schon immer Kontakte zu Polen gehabt, diese seien aber nie so intensiv gewesen - circa alle 20 Jahre sei bisher ein Ministerpräsident nach Polen gereist. «Wir bauen die jetzt aus. Wir machen jetzt ein neues Kapitel, einen neuen Schritt.»

Neue bayerische Repräsentanz in Breslau

In Breslau werde der Freistaat aus diesem Grunde auch eine eigene Repräsentanz eröffnen, um auf Dauer im Land vertreten zu sein. Rund 3.000 bayerische Unternehmen pflegten bereits Beziehungen nach Polen, diese Zahl solle ausgebaut werden, sagte Söder. Insbesondere zu Niederschlesien gebe es bereits enge Kontakte. «Luft- und Raumfahrt, Künstliche Intelligenz, Start-ups - das sind die Dinge, wo wir darüber gemeinsam reden wollen.»

Söder: Polens Armee ist zentraler Sicherheitspartner und Vorbild

Söder betonte, die hohe Bedeutung Polens für Bayern, Deutschland und Europa. Derzeit finde mit Tusk in dem Land an der Ostsee «ein neuer demokratischer Anfang» statt. Polen sei längst auch ein «zentraler Sicherheitspartner» und müsse mehr in die europäische Sicherheitsarchitektur eingebaut werden. Polen sei auch ein gutes Vorbild beim Aufbau der Armee. «Polen ist das Bollwerk an der Nato-Grenze. Und deswegen ist Polen für uns ein ganz zentraler, wichtiger Partner.»

Icon Vergrößern Zum Auftakt seiner Polenreise legte der CSU-Chef einen Kranz nieder. Foto: Marco Hadem/dpa Icon Schließen Schließen Zum Auftakt seiner Polenreise legte der CSU-Chef einen Kranz nieder. Foto: Marco Hadem/dpa