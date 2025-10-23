Von Protest bis Prävention: So kämpft ein Verein aus Gersthofen für die Demokratie

„AfD ist gesichert rechtsextrem“ oder „Gersthofen wählt keine Nazis“ steht auf den Bannern und Plakaten, die die Mitglieder des Vereins „Gersthofen ist bunt“ samstags auf dem Rathausplatz ihrer Stadt im Kreis Augsburg in die Höhe halten. Aktuell habe die AfD dort fast jeden Samstag einen Informationsstand aufgebaut, sagt Sigrid Puschner, Vorsitzende des Vereins. Von manchen Passanten bekomme man schon mal einen Kraftausdruck zugerufen. Andere würden einen Daumen nach oben zeigen oder das Gespräch suchen: „Wenn das alles eine Reaktion auf diese Schilder ist, sind wir ja eigentlich erfolgreich.“

Der Verein „Gersthofen ist bunt“ setzt sich für demokratische Werte ein

Der Verein „Gersthofen ist bunt“ entstand 2013, als die NPD eine Kundgebung auf dem Rathausplatz abhalten wollte. Da ein Verbot dieser Veranstaltung nicht möglich war, organisierten Musikvereine zusammen mit Schulen und anderen Vereinen ein musikalisches Gegenprogramm. Heute reiht sich der Verein nicht nur namentlich, sondern auch durch sein politisches Engagement in eine Reihe von Zusammenschlüssen aus zivilgesellschaftlichen Bündnissen, Vereinen, lokalen Netzwerken, Kirchen und Bürgerbewegungen ein – wie „München ist bunt“ oder „Füssen ist bunt“.

Die rund 50 Mitglieder setzen sich für demokratische Werte ein, erklärt Puschner: „Für Toleranz, für Menschenwürde, für die Menschenrechte.“ Die Hauptbedrohung für die Demokratie gehe aktuell von rechtsextremen und nationalistischen Ideologien aus, insbesondere von der AfD, findet der Verein. Die Partei liegt laut dem Meinungsforschungsinstitut Forsa in der aktuellen „Sonntagsfrage“ mit 26 Prozent Zustimmung vorn.

Auch im gerade veröffentlichten bayerischen Demokratiereport für 2025 wird die AfD von 24 Prozent der Befragten als größte Gefährdung für die Demokratie angesehen – gefolgt von politischem Extremismus von Rechts mit 15 Prozent und Migration mit zehn Prozent.

Die Vereinsarbeit habe sich seit 2013 verändert, sagt Puschner: „Wir müssen präsenter werden, vor Ort sein und schnell handeln.“ Deshalb beteiligt sich der Demokratieverein regelmäßig an Demonstrationen und bietet Veranstaltungen an. Vor Wahlen informiert er an Ständen über Demokratie. Ebenso wichtig sei das Gedenken. Dazu gehören für Puschner das Erinnern an die Verfolgung durch Nationalsozialisten oder das Verlegen von Stolpersteinen.

Auch Extremismus-Prävention ist Teil der Arbeit des Vereins

Die Extremismus-Prävention werde immer wichtiger, sagt die Vorsitzende. Sie rät, im Kleinen zu beginnen. In Diskussionen sollte man die positiven Seiten mehr betonen. Natürlich gebe es Probleme, sagt sie, aber Deutschland sei sicherer als viele andere Länder, biete ein besseres Gesundheitssystem, habe schöne Spielplätze, Schwimmbäder und mehr.

Zudem will der Verein verstärkt an Schulen aktiv werden, weil er die Wahlergebnisse junger Erwachsener bedenklich findet. Das Ziel: „Aktiv über Demokratie sprechen und Demokratieverständnis beibringen.“ Bei der letzten Bundestagswahl wählten 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 24 Prozent der 25- bis 35-Jährigen die AfD. Bei der Landtagswahl waren es 16 und 18 Prozent in diesen Altersgruppen.

Wichtig sei, die Widersprüche radikaler Positionen deutlich zu machen, sagt Puschner. Man nutze das Wort Remigration, vertrete völkisches Gedankengut, echauffiere sich aber, als Nazi bezeichnet zu werden, so die Vorsitzende. Außerdem kritisiert sie die Gesprächskultur. Einerseits häufen sich öffentliche hasserfüllte Aussagen, andererseits klage man, nichts mehr sagen zu dürfen.

Rund ein Drittel empfindet die subjektive Meinungsfreiheit als eingeschränkt

Im Demokratiereport nimmt der zwischenmenschliche Umgang ebenfalls eine zentrale Rolle ein. So werden Hass und Hetze, Falschinformationen sowie Beleidigungen und Bedrohungen mit 71, 69 und 55 Prozent als die größten Gefahren für eine konstruktive Debattenkultur wahrgenommen. Zwei Drittel der Befragten beurteilen die subjektive Meinungsfreiheit in Deutschland grundsätzlich positiv, während ein Drittel sie als kaum oder nur eingeschränkt gegeben ansieht.

Beleidigungen erleben man häufig, sagt Puschner. Von physischer Gewalt seien die Ehrenamtlichen im Verein aktuell aber nicht betroffen und hätten auch keine Angst davor. Im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit 2.391 Personen durch politisch motivierte Gewalt verletzt.

Die ehemalige Schulleiterin der Mittelschule Gersthofen Sigrid Puschner ist die Vorsitzende des Demokratievereins „Gersthofen ist bunt" Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Gleichzeitig gibt es auch Anlass zur Zuversicht, sagt Puschner: „Wir haben eine große Anzahl von Menschen, die sich bewusst sind, was sie an der Demokratie haben.“ Auch das spiegelt sich im Demokratiereport wider: 94 Prozent empfinden die Demokratie als gute Regierungsform und für 98 Prozent der Befragten ist es wichtig oder sogar sehr wichtig, in einer Demokratie zu leben.