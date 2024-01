Proteste gegen rechts in ganz Deutschland – Münchner Demo wegen zu großen Andrangs abgebrochen

VonWolfgang L. >>Die Ampel macht leider keine grün-rote Politik, weil die FDP das konsequent verhindert, selbst aber keine inhaltlichen Ambitionen hat. Das ist das Problem der Ampel.<<



Große Zustimmung!



Meine derzeitige Sicht auf die Ampelregierung: Die FDP hat Ampelregierung festgefahren



Sie gibt jetzt ein miserables Bild ab. Drei Parteien haben sie gebildet und ich hoffte auf einen Erfolg. Die Grünen standen für den Willen zum Klimaschutz. Sie wollten die notwendige Umwandlung der Wirtschaft politisch begleiten. Wenigstens vier große Herausforderungen stehen da vor uns: Die Verbrennertechnik in den Fahrzeugen ist ausgereift aber überholt, was hunderttausende Arbeitsplätze betrifft, wir müssen klimafreundlich heizen und Prozesswärme erzeugen, wir müssen den tödlich strahlenden Atommüll weniger gefährlich endlagern, wir müssen unseren Beitrag leisten, um das im Verborgenen aber schnell wie nie zuvor geschehene Artensterben abzubremsen.



Zugleich machen uns drei weltpolitische Umwälzungen zu schaffen: Russland ist wieder in alte imperialistische und gewaltherrschaftliche Politik abgedriftet. China ist gegenüber seinen Nachbarn aggressiv und hält sich in Hongkong nicht an internationale Verträge und Regeln und drangsaliert im Inneren Millionen von Bürgern in Tibet und besonders auch die Uiguren in Xin-jiang. Und unsere jahrzehntelange westliche Führungsmacht USA steht schon wieder auf der Kippe zu einer verrückten und undemokratischen Regierung ohne dass vernünftige Bürgerinnen und Bürger das wahrnehmbar aufhalten.



Diese Rückschritte in Russland, China und den USA werden unserem auf Importe und Exporte ausgerichteten Land auch wirtschaftlich schwer zu schaffen machen. Menschlich, wie der brutale Angriff auf die Ukraine und die millionenfache Flucht aus der Ukraine zeigen, sowieso.



Der SPD kommt die Aufgabe zu, für mehr Gerechtigkeit bei Bildung, Einkommen und Vermögen einzutreten. Die FDP verantwortet das Finanzministerium und könnte endlich dafür sorgen, dass unser Steuersystem weniger milliardenschwere Betrügereien al a Cum ex und Einkommensverschiebungen in Steueroasen zulässt. Auch sollte sie für Sparsamkeit bei den Ausgaben sorgen und den verführerischen Ausweg in immer mehr Staatsverschuldung versperren. Denn GRÜNE und SPD haben wenig mittelständische Wirtschaftserfahrung und kennen nicht so die Auswüchse von immer mehr Abgabenbelastungen.



Doch die SPD redet immer mal wieder von Gerechtigkeit und bemüht sich um Erhöhungen von Transferzahlungen wie beim Bürgergeld. Doch sie steht nicht für eine Politik gerechterer Besteuerung der hohen Einkommen, der Vermögen und Erbschaften, sondern für mehr Verschuldung zu Lasten kommender Generationen.



Die FDP macht auch als Regierungspartei weiter Opposition. Anstatt beispielsweise beim Heizungsgesetz intern Vorschläge für bessere Regelungen zu machen, fütterte sie die Hetzkampagne gegen die notwendige Reform. Anstatt mutig neben der Aussage „Mehr Marktwirtschaft“ für eine verursachergerechte Bepreisung klimaschädlicher Emissionen einzustehen und gleichzeitig für eine sozialverträgliche Rückgabe der CO2-Abgaben durch ein KLIMAGELD einzutreten, blockiert sie das Klimageld. Das übrigens im Koalitionsvertrag vereinbart ist.



Hinzu kommt, dass der FDP-Vorsitzende Lindner zwar blendend aber fast nur hohl redet.



Alle drei Ampelparteien wie auch die Opposition machen sich nicht die Arbeit, unsere veraltete Verwaltung durch Reform vieler zu komplizierter Vorschriften und Vorgänge zu reformieren. Alle beklagen „die Bürokratie“ doch es werden kaum wirksame Maßnahmen zum Bürokratieabbau bekannt.



In der unsicheren politischen Lage muss zudem geführt und erklärt werden. Moderieren reicht nicht. Aber Olaf Scholz ist einerseits durch seine persönlichen Cum-Ex-Verwicklungen unglaubwürdig und andrerseits wohl nicht in der Lage politisch zu führen und das auch gut zu erklären.



Bei den Grünen ist auch das Nichtvoranbringen landwirtschaftlicher Reformen durch Hr. Özdemir fatal. Unsere politisch fehlgeleitete Landwirtschaft ist die Hauptursache des Artensterbens in Deutschland. Zu viel Gift, zu wenig Vielfalt in den Feldern und Wiesen und zu wenig wirtschaftliche Sicherheit bei den Landwirten. Hier hat die Zukunftskommission Landwirtschaft schon vor Jahren gute Reformvorschläge gemacht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftskommission_Landwirtschaft

Minister Özdemir bräuchte längst den Weitblick, den Willen und das Durchhaltevermögen um die Kärrnerarbeit an diesen Reformen anzugehen!!



Was tun? Schwerer als Kritik sind gut überlegte Vorschläge. Ein Versuch:

Die Regierung umbilden. Die SPD tauscht den Kanzler aus. Die FDP wählt einen neuen Vorsitzenden und bestimmt einen neuen Finanzminister. Die GRÜNEN suchen sich einen neuen Landwirtschaftsminister.



Raimund Kamm

