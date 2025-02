Tausende demonstrieren in Regensburg gegen rechts

Auch am Sonntag sind in Bayern wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen das Erstarken rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien zu demonstrieren. Unmittelbarer Anlass für die Demonstrationen war der migrationspolitische Vorstoß von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz im Bundestag, der ein Gesetz mit verschärften Bestimmungen zur Migration mit den Stimmen von AfD-Abgeordneten durchbringen wollte. Merz scheiterte aber am Widerstand aus den eigenen Reihen.

In Regensburg trafen sich am Sonntag nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Menschen unter dem Motto «Wir sind die Brandmauer» am Domplatz. Weitere große Demonstrationen waren unter anderem in Nürnberg und Dachau geplant. Bereits am Samstag waren mehr als 10.000 Menschen in Bayern auf die Straße gegangen, darunter in Würzburg, Augsburg, Erlangen, Kempten und München.