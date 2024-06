Die AfD hat gelernt

Zitat: "Etwas anderes würde eintreten: Die Normalisierung einer Partei, die ein anderes Deutschland will als das, in dem wir heute leben."

Natürlich. Sage ich schon lange. Selbst eine Partei, die sich an irgendeinem Rand befindet (kann man bei der AfD noch von Rand sprechen?), ist bei Übernahme von Verantwortung zuerst einmal an das geltende Recht in allen seinen Schattierungen gebunden. Und das wissen sie und der informierte Bürger.

