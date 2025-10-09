Keine Einigung zum Verbrenner-Aus: Der Autogipfel in Berlin endet ohne Ergebnis

Im regierungsinternen Streit um das 2035 europaweit geplante Aus für Verbrennermotoren ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Ein Autogipfel mit Regierungsvertretern und Branchenverbänden brachte am Donnerstag in dieser Frage keine Ergebnisse. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte nach dem rund zweistündigen Treffen die Bedeutung der Automobilbranche als Schlüsselindustrie für Deutschland und erklärte, dass die Elektromobilität die Technologie der Zukunft sei. Gleichzeitig flocht der CDU-Vorsitzende aber noch das Wort „voraussichtlich“ in diesen Satz ein. Merz machte erneut deutlich, dass er sich innerhalb der Europäischen Union für eine Aufweichung einsetzen wird. „Einen solchen harten Schnitt im Jahr 2035 wird es, wenn es nach mir geht – und ich werde alles tun, um das zu erreichen – nicht geben“, sagte der Kanzler.

Vizekanzler und SPD-Chef Lars Klingbeil war in der Pressekonferenz zum Abschluss des Autogipfels vor Merz dran und musste die Worte seines Regierungschefs daher nicht kommentieren. Die Koalition vermied so dramaturgisch geschickt den Eindruck der Zerrissenheit in dieser Frage. Bekannt ist aber, dass die SPD anders als die Union an den EU-Plänen festhalten will, wonach grundsätzlich ab 2035 keine Benziner und Diesel mehr neu zugelassen werden sollen.

Keine Lösung bei Verbrenner-Aus

Niemand stelle den „konsequent in Richtung Elektromobilität“ führenden Weg infrage, sagte Klingbeil. Gleichzeitig erklärte er, dass man diesen Weg zwar verfolgen wolle, „aber nicht mit dem Kopf durch die Wand“ gehe. „Wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen mehr Pragmatismus“, sagte der Bundesfinanzminister und ließ damit die Tür für einen Kompromiss zwischen Union und SPD immerhin ein Stück weit offen. Die Uhr tickt für die schwarz-rote Koalition: In zwei Wochen tagt der Europäische Rat. Bis zum Gipfel sollte sich die Bundesregierung auf eine gemeinsame Haltung verständig haben. Änderungen am Verbrennerverbot kann Deutschland nicht allein erreichen, sondern nur in Übereinstimmung mit den anderen EU-Partnern.

Zuvor hatten Union und SPD bereits Maßnahmen zum Hochlauf der Elektromobilität beschlossen. So wird die KfZ-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge über 2030 hinaus verlängert. Union und SPD ergänzen damit bereits umgesetzte Verbesserungen bei Abschreibungsregeln und bei der Dienstwagenbesteuerung. Geplant ist außerdem eine gezielte Förderung von emissionsfreien Fahrzeugen insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen. Hierzu gibt es aber noch keinerlei Details.

Es soll mehr Ladesäulen in Deutschland geben

Bereits die Regierung Merkel hatte sich immer wieder an einer Ankurbelung des Absatzes versucht, unter anderem mit Kaufprämien. Alle Bemühungen blieben aber auch deshalb ohne den erhofften Erfolg, weil das Ladenetz nicht ausreichend ausgebaut wurde und damit die Akzeptanz fehlte. Schwarz-Rot will hier mit einem „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“ Abhilfe schaffen. Darunter sind Maßnahmen für bidirektionales Laden (das Auto dient als Stromspeicher und gibt die Energie bei Bedarf über den Hausanschluss ins Stromnetz ab) sowie den schnelleren Ausbau von Ladepunkten in Mehrparteienhäusern zu verstehen.

Unklar ist noch, wer die Kosten dafür übernimmt. Die Branche wehrte beim Autogipfel schon mal ab. Der Aufbau eines Ladenetzes dürfe nicht der Autoindustrie angelastet werden, erklärte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller. Nach Einschätzung von Umweltminister Carsten Schneider war der Autogipfel „ein Ausgangspunkt für einen langfristigen Dialog“. Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer müssten hier zusammenarbeiten, „um den Weg in die klimaneutrale Zukunft erfolgreich zu schaffen“.