Anschlussverwendung gefunden: Christian Lindner wechselt in die Wirtschaft

Es ist nicht so, als ob man sich ernsthafte Sorgen gemacht hätte um ihn. Dass Christian Lindner nach dem abrupten Ende seiner politischen Karriere eine Anschlussverwendung in der freien Wirtschaft finden würde, war abzusehen. So etwas regelt schließlich der freie Markt, wie sie bei der FDP sagen. Vor einigen Wochen jedenfalls meldete sich der immer noch erst 46-Jährige via Social Media zurück. Und griff gleich ganz oben ins Regal.

Das Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon musste herhalten, um seine berufliche Zukunft zu skizzieren. Die Menschen in Platons Höhle wissen nicht, dass es da draußen noch eine andere, eine größere Welt gibt. Ein bisschen sei es ihm selbst während der langen Zeit in politischen Ämtern auch so gegangen, erzählt Lindner während eines, selbstverständlich total spontanen, Waldspaziergangs. Nun wird allmählich klar, was die Welt da draußen noch für ihn bereithält.

Bundesregierung muss Christian Lindners Job genehmigen

Ab November – also ein Jahr nach seinem Aus als Bundesfinanzminister – steht Lindner für neue Jobs zur Verfügung. Allerdings muss er diese vorerst von der Bundesregierung genehmigen lassen. Diese Regel gibt es, um drohenden Interessenskonflikten früherer Ministerinnen und Minister vorzubeugen. Bis zu 18 Monate nach dem Ausscheiden aus der Regierung kann das amtierende Kabinett ein Veto einlegen.

Arbeitsministerin Bärbel Bas spottet über den Ex-Kollegen

Für die Staatskasse allerdings sind Lindners Aktivitäten auf dem Arbeitsmarkt eine gute Nachricht. Auf dem Papier hat er für jeden Monat, den er Minister war, einen Anspruch auf einen Monat Übergangsgeld. Nimmt er aber in der Zwischenzeit neue Jobs an, verringern sich diese Zahlungen vom Staat. Dass ausgerechnet der Bürgergeld-Kritiker und Leistung-muss-sich-lohnen-Lindner dem Staat lange auf der Tasche liegen würde, war wirklich nicht zu erwarten. Wenngleich Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) neulich in der ARD-Talkshow „Inas Nacht“ auf die Frage, wann sie denn Lindner das Arbeitslosengeld kürzen werde, leicht spöttisch ankündigte: „Ich gebe ihm noch eine Chance, weil die Jobcenter bemühen sich natürlich, jedem eine gute Qualifikation mitzugeben, damit sie wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Wenn er aber nicht mitwirkt und die Termine versäumt, dann war es das.“

Lindner wechselt zu einem Unternehmen des Springer-Konzerns

Soweit wird es nicht kommen. Lindner hat offenbar gleich mehrere Stellenangebote bei der Regierung zur Freigabe eingereicht. Bekannt ist bislang nur eines davon: Der frühere FDP-Chef will „unabhängiges Mitglied im Shareholder-Board“ des Personaldienstleisters Stepstone werden. Das Unternehmen, das zum Medienkonzern Axel Springer gehört, versteht sich als digitale Jobbörse und Plattform „für das Recruiting von Talenten“. Eine Welt, in der sich Christian Lindner zu Hause fühlen dürfte. Schließlich hatte sich der gebürtige Wuppertaler schon als Schüler des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen selbständig gemacht.

Platon hätte es nicht schöner sagen können

Legendär wurde ein Videobeitrag aus den 90ern, der den späteren liberalen Senkrechtstarter gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner zeigt. Auf der Rückbank einer geliehenen Mercedes-Limousine macht der junge Mann, der aus bis heute ungeklärten Gründen eine Krawatte mit Kuhmuster trägt, auf Big Business – und kreiert Sätze wie diesen: „Wenn man im Gespräch überzeugt, durch Leistung, gerade auch durch Kompetenz, die nicht akademisch domestiziert ist, dann sagt der Kunde: Wir haben den richtigen Fang gemacht.“

Vielleicht gilt seine damalige Maxime auch für das neue Leben nach der Politik: „Ran an die Arbeit. Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen.“ Platon hätte es nicht schöner formulieren können.