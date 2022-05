Designierter EVP-Chef Weber will Einstimmigkeitsprinzip in der EU abschaffen

Exklusiv CSU-Vize Weber sagt: "Wir müssen in Europa den Kleinmut überwinden und jetzt historische Entscheidungen fällen."

EVP-Fraktionschef Manfred Weber will nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei für eine schnelle Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei wichtigen EU-Entscheidungen kämpfen. "Wir müssen in Europa den Kleinmut überwinden und jetzt historische Entscheidungen fällen", sagte der stellvertretende CSU-Chef unserer Redaktion. "Der lähmende Streit um das Sanktionspaket beim EU-Gipfel zeigt einmal mehr, dass wir endlich das Prinzip der Einstimmigkeit abschaffen müssen", betonte Weber.

"Die Leute sind es einfach satt, sich von Viktor Orbàn und anderen auf der Nase herumtanzen zu lassen", sagte der CSU-Politiker, der am Dienstag als einziger Kandidat für den EVP-Vorsitz auf den Konvent der europäischen Christdemokraten in Rotterdam antritt. "Mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Kiew-Moment ist der Zeitpunkt da, die EU-Verträge anzupassen", forderte Weber eine Reform der Europäischen Union. "Wir müssen in Europa den Mut und die Kraft haben, größere Entscheidungen zu treffen und aus dem Kleinklein herauskommen."

Weber: "Macron gibt gerne den Obereuropäer"

Der CSU-Europapolitiker kritisierte scharf die Ukraine-Politik des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emanuel Macron. Die SPD wisse nicht, wo sie mit ihrer Politik im Ukraine-Krieg hinwolle, und verzögere die Lieferungen von Waffen für das angegriffene Land. "Hier ist ein großer Schaden für das Ansehen Deutschlands in Europa entstanden", sagt Weber. "Das zeigt, dass Deutschland die Führung in Europa abgegeben hat, die sie unter Kanzlerin Angela Merkel eindeutig innehatte", kritisierte er.

Auch Macron sei angesichts mangelnder Unterstützung für einen Beitrittsstatus der Ukraine "längst Teil der Blockierer in der EU geworden", sagte Weber. "Macron gibt gerne den Obereuropäer, aber wenn es zum Schwur kommt, zeigt er keine Führung", kritisierte der EVP-Politiker. Die Ukraine brauch eine ehrliche EU-Perspektive, auch wenn der EU-Beitrittsprozess sehr lange dauern werde und viele Reformen erfordere. "Das jetzt zu verweigern, wäre ein historisches Versagen", warnte Weber..

